Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Έντονο παρασκήνιο φαίνεται να επικρατεί στον Λευκό Οίκο μετά τη συμφωνία που επετεύχθη με το Ιράν, με δημοσίευμα της ισραηλινής εφημερίδας Hayom να αναφέρει ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, εξετάζει το ενδεχόμενο απομάκρυνσης υψηλόβαθμων αξιωματούχων που είχαν ταχθεί κατά της συγκεκριμένης συμφωνίας.

Μεταξύ των προσώπων που φέρονται να βρίσκονται στο επίκεντρο των σχετικών συζητήσεων είναι ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ και ο διευθυντής της CIA, Τζον Ράτκλιφ. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η δυσαρέσκεια του Αμερικανού προέδρου απέναντι σε στελέχη που αμφισβήτησαν ή αντιτάχθηκαν στη συμφωνία παραμένει έντονη.

Advertisement

Advertisement

«Η διαμάχη με το Ιράν έχει λήξει. Όποιος αντιτάχθηκε στη συμφωνία ενδέχεται να πληρώσει προσωπικό τίμημα», φέρεται να δήλωσε ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος, περιγράφοντας το κλίμα που επικρατεί στις εσωτερικές διεργασίες της αμερικανικής κυβέρνησης σχετικά με τη Μέση Ανατολή.

Την ίδια στιγμή, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο φαίνεται να διατηρεί, τουλάχιστον προς το παρόν, ισχυρή πολιτική θέση εντός της κυβέρνησης. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι απέφυγε να ασκήσει δημόσια κριτική στη συμφωνία με την Τεχεράνη, γεγονός που του επιτρέπει να εξακολουθεί να απολαμβάνει την εμπιστοσύνη του προεδρικού περιβάλλοντος.

Το δημοσίευμα έρχεται λίγες εβδομάδες μετά τις πληροφορίες περί ιδιαίτερα τεταμένης σύσκεψης στον Λευκό Οίκο, κατά την οποία καταγράφηκαν σοβαρές διαφωνίες μεταξύ κορυφαίων στελεχών της κυβέρνησης, ακόμη και ανάμεσα στον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς και τον ίδιο τον Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο Βανς, ο ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ και ο Τζάρεντ Κούσνερ, οι οποίοι είχαν ενεργό ρόλο στις επαφές με την ιρανική πλευρά, υποστήριξαν την επίτευξη συμφωνίας με την Τεχεράνη. Η θέση τους βασίστηκε στην εκτίμηση ότι το ιρανικό καθεστώς δεν βρίσκεται κοντά σε κατάρρευση, ενώ σημαντικό ρόλο φαίνεται να διαδραμάτισαν και οι πιέσεις που ασκήθηκαν από χώρες του Κόλπου, με το Κατάρ να αναφέρεται ως ο βασικός υποστηρικτής αυτής της προσέγγισης.

Στον αντίποδα, ο Μάρκο Ρούμπιο και ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, έχοντας τη στήριξη ανώτερων στελεχών τόσο του Πενταγώνου όσο και του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, υποστήριξαν ότι το ιρανικό καθεστώς βρίσκεται σε τροχιά αποδυνάμωσης εξαιτίας της οικονομικής πίεσης που δέχεται. Κατά την άποψή τους, η περαιτέρω αυστηροποίηση των κυρώσεων θα μπορούσε να οδηγήσει είτε σε σημαντικές υποχωρήσεις της Τεχεράνης είτε ακόμη και σε ευρύτερες πολιτικές εξελίξεις που θα άνοιγαν τον δρόμο για αλλαγή καθεστώτος.