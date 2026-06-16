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Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ τόνισε την Τρίτη πως η μεταβατική συμφωνία με το Ιράν είναι ξεκάθαρη όσον αφορά στο ότι δεν θα επιτραπεί ποτέ στην Τεχεράνη να αναπτύξει πυρηνικό όπλο, αφήνοντας επίσης να εννοηθεί πως η Συρία θα ήταν σε καλύτερη θέση να αφοπλίσει την υποστηριζόμενη από το Ιράν Χεζμπολάχ.

Μιλώντας εν όψει των συνομιλιών με τον εμίρη του Κατάρ, Σέιχ Ταμίμ μπιν Χαμάντ αλ Θάνι, στο περιθώριο της συνόδου της G7 στη Γαλλία, ο Τραμπ υπεραμύνθηκε του μνημονίου κατανόησης 14 σημείων με το Ιράν που δεν έχει δημοσιοποιηθεί ακόμα.

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«Το μόνο που έχει πραγματικά σημασία για εμένα είναι το Ιράν να μην αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο, και το λέει αυτό δυνατά και καθαρά» είπε σε δημοσιογράφους, προειδοποιώντας πως «θα βρέξει κόλαση» στο Ιράν αν επιδιώξει να αποκτήσει.

Αμερικανοί και Ιρανοί αξιωματούχοι αναμένεται να συναντηθούν στην Ελβετία την Παρασκευή για να αρχίσουν διαπραγματεύσεις, ανοίγοντας ένα «παράθυρο» 60 ημερών για πολύπλοκες συνομιλίες τεχνικές φύσης, που θα καλύψουν ζητήματα όπως το μέλλον του ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού του Ιράν και την άρση κυρώσεων.

Ευρωπαίοι σύμμαχοι έχουν εκφράσει προβληματισμούς όσον αφορά στο ότι μια ομάδα διαπραγματευτών των ΗΠΑ χωρίς ιδιαίτερη εμπειρία ίσως δυσκολευόταν να εξασφαλίσει μια «στιβαρή» συμφωνία, πιθανώς οδηγώντας σε ένα αδιέξοδο διαρκείας.

Με πληροφορίες από Reuters