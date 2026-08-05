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Την επανέναρξη του προγράμματος δωρεάν αεροδιακομιδής για κατοίκους και επισκέπτες της Λήμνου ανακοίνωσε ο Λημνιώτης επιχειρηματίας Παντελής Μπούμπουρας, με χρηματοδότηση της οικογένειας Μπούμπουρα και σε συνεργασία με την INTERAMERICAN.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, το πρόγραμμα θα έχει διάρκεια τριών ετών και θα καλύπτει επείγοντα περιστατικά τα οποία δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπιστούν στο Γενικό Νοσοκομείο Λήμνου και απαιτούν άμεση μεταφορά σε άλλο νοσηλευτικό ίδρυμα. Το προηγούμενο αντίστοιχο πρόγραμμα είχε συμβάλει καθοριστικά στη διάσωση 23 ανθρώπων.

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Η ανακοίνωση έγινε με αφορμή την επίσκεψη του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη στη Λήμνο και τα εγκαίνια του νέου Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών του νοσοκομείου. «Η ανθρώπινη ζωή δεν μπορεί να αποτιμηθεί οικονομικά. Εύχομαι τα επόμενα τρία χρόνια να μη χρειαστεί να πραγματοποιηθεί ούτε μία αεροδιακομιδή. Ακόμη όμως και αν χρειαστεί μόνο μία φορά, η προσπάθεια θα αξίζει», δήλωσε ο Παντελής Μπούμπουρας. Παράλληλα, ευχαρίστησε τον υπουργό Υγείας για τις παρεμβάσεις αναβάθμισης του νοσοκομείου, καθώς και τη δήμαρχο Λήμνου Ελεωνόρα Γεώργα για τη συνεργασία και τις προσπάθειές της.

«Αγαπάμε τη Λήμνο και τους συμπατριώτες μας. Είναι τιμή και χαρά μας να συμβάλλουμε σε κάθε πρωτοβουλία που κάνει τον τόπο μας ασφαλέστερο και καλύτερο», υπογράμμισε.

Ο Παντελής Μπούμπουρας είναι επιχειρηματίας, ιδρυτής της κατασκευαστικής εταιρείας GEFEST, επίτιμος πρόξενος της Ελλάδας στη Χερσώνα της Ουκρανίας.