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Νυχτερινοί ρωσικοί βομβαρδισμοί στο Κίεβο και στην περιφέρειά του στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 15 ανθρώπους, σύμφωνα με απολογισμό των ουκρανικών αρχών.

«Δεκατέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 27 τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια της νυχτερινής επίθεσης του εχθρού» σε τομείς της περιφέρειας του Κιέβου, ενημέρωσε η υπηρεσία αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων μέσω Telegram.

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Νωρίτερα, η στρατιωτική διοίκηση του Κιέβου είχε κάνει λόγο για γυναίκα που σκοτώθηκε στην ίδια την πρωτεύουσα.

Η Ρωσία έπληξε κόμβους επιμελητείας και κέντρα εφοδιασμού στο Κίεβο, την πρωτεύουσα της Ουκρανίας, και τη γύρω περιοχή, ανακοίνωσε μέσω του Telegram το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, λέγοντας ότι οι εγκαταστάσεις που στοχοθετήθηκαν χρησιμοποιούνταν για στρατιωτικούς σκοπούς.

Το υπουργείο ανακοίνωσε πως οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν επίσης τρία φορτηγά πλοία κοντά στο λιμάνι της Οδησσού, στη Μαύρη Θάλασσα.

Τέσσερα και πλέον χρόνια μετά το ξέσπασμα του πολέμου, με την εισβολή του ρωσικού στρατού στην ουκρανική επικράτεια, οι δυο πλευρές ανταλλάσσουν πλήγματα μακράς εμβέλειας αυξανόμενης έντασης τους τελευταίους μήνες κι ο αριθμός των θυμάτων στις τάξεις των αμάχων αυξάνεται.

Το Κίεβο ζητεί από συμμάχους του να του στείλουν περισσότερους πυραύλους για συστήματα Patriot, αμερικανικής κατασκευής, για να μπορεί να προστατεύει τον ουκρανικό εναέριο χώρο από τις ρωσικές επιθέσεις με βαλλιστικούς πυραύλους.

Το Σάββατο ρωσικά πλήγματα σκότωσαν δέκα ανθρώπους στο Κίεβο και στην περιφέρειά του, όπου τραυματίστηκαν άλλοι περίπου 30 άνθρωποι, σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές. Την ίδια ημέρα, πλοίο της ρωσικής υπηρεσίας ατομικής ενέργειας Rosatom βυθίστηκε σε επίθεση ουκρανικών drones στη Μαύρη Θάλασσα, χωρίς να αναφερθούν θύματα.

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Ο ουκρανικός στρατός έχει πολλαπλασιάσει τις επιδρομές σε πολιτικές υποδομές στη Ρωσία, ιδίως εγκαταστάσεις του τομέα των υδρογονανθράκων και αυτού του εφοδιασμού.

Στη ρωσική περιφέρεια Τούλα, μεγάλη αποθήκη του ρωσικού ηλεκτρονικού καταστήματος Wildberries πήρε φωτιά και ένας άνθρωπος τραυματίστηκε, ενημέρωσε ο περιφερειάρχης Ντμίτρι Μίλιαεφ, ενώ την επιδρομή επιβεβαίωσε η ίδια η επιχείρηση, τονίζοντας πως είχε απομακρύνει το προσωπικό προτού γίνει η επίθεση.

Πάνω από δέκα κέντρα διανομής και αποθήκες της μεγαλύτερης ρωσικής εταιρείας ηλεκτρονικού εμπορίου έχουν υποστεί ουκρανικές επιθέσεις τις τελευταίες εβδομάδες.

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Χθες, σύμφωνα με τις ρωσικές αρχές, έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν σε επιδρομές εκατοντάδων ουκρανικών drones, οι 5 στην περιφέρεια της Μόσχας.

Επρόκειτο για απολογισμό θυμάτων ασυνήθιστα βαρύ για την περιφέρεια της ρωσικής πρωτεύουσας, που απέχει εκατοντάδες χιλιόμετρα από τη γραμμή του αχανούς μετώπου.

Επίσης χθες, στην ουκρανική περιφέρεια Σούμι (βορειοανατολικά), δυο κορίτσια 5 και 10 ετών και ηλικιωμένη σκοτώθηκαν εξαιτίας ρίψης κατευθυνόμενων βομβών από τη ρωσική πολεμική αεροπορία, ενημέρωσε ο περιφερειάρχης Όλεχ Χριχόροφ. Ενώ στη Μικολάοιφ (νοτιοανατολικά), 89χρονη σκοτώθηκε σε ρωσικό πλήγμα.

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Στα μέτωπα, οι εξελίξεις έχουν επιβραδυνθεί, εκτιμά το Γαλλικό Πρακτορείο. Οι μάχες συνεχίζουν να επικεντρώνονται στις τελευταίες πόλεις υπό ουκρανικό έλεγχο στην περιοχή Ντονμπάς – επίκεντρο της βιομηχανίας στην ανατολική Ουκρανία, που η Ρωσία εννοεί να καταλάβει πλήρως κι έχει ανακοινώσει ήδη πως έχει προσαρτήσει ότι δεν ελέγχει.

Οι προσπάθειες μεσολάβησης των ΗΠΑ για να τερματιστεί ο πόλεμος έχουν ουσιαστικά ανασταλεί από τα τέλη Φεβρουαρίου.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP, Reuters

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