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Το φαινόμενο γυναικών- «μαύρων χηρών» στη Ρωσία, που παντρεύονται νεοσύλλεκτους για τον πόλεμο στην Ουκρανία με σκοπό να εισπράττουν αποζημιώσεις όταν σκοτώνονται, αποκαλύπτει ρεπορτάζ του CNN.

Στο πλαίσιο του δημοσιεύματος παρουσιάζεται η μαρτυρία μιας 37χρονης ονόματι Μαρία, ο 59χρονος πατέρας της οποίας, Γιούρι, σκοτώθηκε στον πόλεμο. Η ίδια όχι μόνο δεν γνώριζε πως είχε καταταχθεί, μα δεν ήξερε επίσης πως είχε παντρευτεί δύο ημέρες πριν σταλεί στον πόλεμο. Η νέα του γυναίκα ήταν 22 χρόνια μικρότερή του, και ως εκ τούτου θα εισέπραττε τη σχετική αποζημίωση. «Δεν της έχω μιλήσει ποτέ…δεν ξέρω τι να πω επειδή αμέσως υποψιάστηκα πως επρόκειτο για απάτη» είπε σχετικά.

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Όταν ένας Ρώσος στρατιώτης σκοτώνεται, οι συγγενείς του λαμβάνουν αποζημίωση που αρχίζει από τα 5 εκατομμύρια ρούβλια (64.000 δολάρια). Πρόκειται για ένα σημαντικό ποσό, και αυτό φαίνεται να προσελκύει απατεώνες, με Ρώσους αξιωματούχους και ΜΜΕ να κάνουν λόγο για «μαύρες χήρες», που εξαπατούν άνδρες πριν αυτοί σταλούν στον πόλεμο, παίρνοντας την αποζημίωση αντί για τους πραγματικούς τους συγγενείς.

Τους τελευταίους μήνες έχουν γίνει γνωστές πολλές τέτοιες ιστορίες, με άτομα που παντρεύτηκαν λίγο πριν σκοτωθούν, ή ακόμα και στο νεκροκρέβατό τους. Σε μια περίπτωση που έγινε ευρύτερα γνωστή πέρυσι, μία νοσοκόμα σε στρατιωτικό νοσοκομείο απολύθηκε αφού κατηγορήθηκε πως είχε παντρευτεί πέντε άνδρες πριν αυτοί υποκύψουν στα τραύματά τους.

Το συγκεκριμένο ζήτημα φαίνεται να έχει αρχίσει να παίρνει διαστάσεις στη Ρωσία, όπου το κόστος του πολέμου- που το Κρεμλίνο συνεχίζει να χαρακτηρίζει «ειδική στρατιωτική επιχείρηση» – γίνεται αισθητό (επιδείνωση οικονομίας, ελλείψεις καυσίμων, ανθρώπινο κόστος). «Οι οικογένειες των συμμετεχόντων στην ειδική στρατιωτική επιχείρηση χρειάζονται προστασία από θρασείς εγκληματίες, τις αποκαλούμενες “μαύρες χήρες”, από οικονομικούς και τηλεφωνικούς απατεώνες και αρπακτικά που στοχεύουν αυτούς στους οποίους έχουν καταβληθεί χρηματικά ποσά» είπε ο Λεονίντ Σλούτσκι, Ρώσος βουλευτής, προσθέτοντας πως τα «εγκλήματα» αυτά παίρνουν πλέον σοβαρές διαστάσεις.

Υπενθυμίζεται ότι το Κρεμλίνο ενεργά ενθάρρυνε τους Ρώσους νεοσύλλεκτους να παντρευτούν, στο ευρύτερο πλαίσιο και μιας προσπάθειας για το δημογραφικό στη χώρα- ενδεχομένως και για την παροχή ενός επιπλέον κινήτρου στον πόλεμο. Οι αρχές επιδίωκαν την επιτάχυνση των γάμων για νεοσύλλεκτους, ενώ η τηλεόραση μετέδιδε εικόνες από μαζικούς γάμους. Οι γάμοι με στρατιώτες – το προσδόκιμο ζωής/ επιβίωσης των οποίων στην Ουκρανία βρίσκεται πολύ χαμηλά- έχουν εξελιχθεί σε τρόπο απόκτησης ακινήτων- χαρακτηριστικό είναι video podcast από το Τομσκ της Σιβηρίας πέρυσι, όπου Ρωσίδα επιχειρηματίας του χώρου του real estate έδινε ιδιαίτερα κυνικές συμβουλές: «Είμαι μια 30χρονη γυναίκα, μα αν θέλω να αγοράσω ένα διαμέρισμα, πού θα βρω τα λεφτά;» ρωτούσε η παρουσιάστρια, Ντάρια Τσερντάντσεβα. «Είναι απλό» απαντούσε η επιχειρηματίας, Μαρίνα Όρλοβα. «Βρες κάποιον που υπηρετεί στην Ειδική Στρατιωτική Επιχείρηση και όταν σκοτωθεί θα πάρεις 8 εκατομμύρια ρούβλια (102.000 δολάρια)» απάντησε γελώντας.

«Πολλές γυναίκες αγοράζουν φθηνά διαμερίσματα έτσι αυτές τις ημέρες. Είναι μπίζνα» πρόσθεσε.

Εν τέλει στις δύο γυναίκες ασκήθηκαν διώξεις και τιμωρήθηκαν με ποινές κοινωνικής εργασίας, ενώ αναγκάστηκαν να ζητήσουν συγγνώμη από στρατιώτες και συζύγους στρατιωτών. Ρωσικά δικαστήρια έχουν παρέμβει και σε άλλες περιπτώσεις, όπως σε μια υπόθεση με τη μητέρα ενός Ρώσου στρατιώτη από το Ριαζάν και μιας ντόπιας την οποία συνάντησε και παντρεύτηκε κατά τη διάρκεια μιας σύντομης άδειας. Ο στρατιώτης, Γκεόργκι Κοστίρκο, συνάντησε την Ανγκελίνα Βαριουχίνα online και την παντρεύτηκε 10 ημέρες μετά, πριν επιστρέψει στη μονάδα του. Σύμφωνα με τη μητέρα του η νέα σύζυγος άρχισε σύντομα να ανεβάζει φωτογραφίες και βίντεο με την ίδια και άλλους άνδρες στα social media, και ο γιος της ζήτησε διαζύγιο, μα σκοτώθηκε πριν ολοκληρωθούν οι διαδικασίες. Η Βαριουχίνα υποστήριξε πως όλα αυτά είναι μια προσπάθεια δυσφήμισης σε βάρος της και ότι τελικά συμφιλιώθηκαν με τον Κοστίρκο. Όσον αφορά στις εικόνες με άλλους, είπε πως προορίζονταν να τον κάνουν να ζηλέψει. Τελικά έχασε στο δικαστήριο, με το σκάνδαλο όμως να προκαλεί οργή στην κοινή γνώμη.

Υπάρχουν επίσης και άλλες περιπτώσεις, όπου μέλη των ρωσικών υπηρεσιών ασφαλείας φέρονται να ενορχηστρώνουν τέτοιες απάτες, συνωμοτώντας ώστε να σταλούν οι νεοσύλλεκτοι σε επικίνδυνες αποστολές, με αντάλλαγμα μέρος της αποζημίωσης.