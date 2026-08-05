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Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν εξαντλήσει περίπου το 80% των αναχαιτιστικών πυραύλων για το ιδιαίτερα σημαντικό σύστημα αντιπυραυλικής άμυνας THAAD, με υψηλόβαθμους στρατιωτικούς του Πενταγώνου να προειδοποιούν πως τα αποθέματα πυρομαχικών κινούνται «επικίνδυνα χαμηλά», αναφέρει δημοσίευμα του CNN, επικαλούμενο πηγές ενήμερες για το θέμα.

Τα αποθέματα πυρομαχικών για συστήματα αεράμυνας- «κλειδιά» μειώθηκαν σημαντικά στο πλαίσιο του πολέμου με το Ιράν. Όπως αναφέρει το συγκεκριμένο δημοσίευμα, επικαλούμενο δύο πηγές, στην περίπτωση του αντιπυραυλικού THAAD έχουν χρησιμοποιηθεί τα 4/5 των πυρομαχικών που υπήρχαν πριν τον πόλεμο και περίπου οι μισοί πύραυλοι του συστήματος Patriot.

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Το Center for Strategic and International Studies (CSIS) εκτιμά πως οι ΗΠΑ είχαν περίπου 2.200 πυραύλους Patriot (τις πιο σύγχρονες παραλλαγές των πυραύλων) και 452 πυραύλους THAAD πριν αρχίσει ο πόλεμος με το Ιράν. Σύμμαχοι των ΗΠΑ στον Κόλπο επίσης έχουν εκφράσει έντονους προβληματισμούς σχετικά με τις ελλείψεις στα συστήματα αεράμυνάς τους και το πώς αυτές θα επηρέαζαν τις δυνατότητές του να αποκρούσουν μια πιθανή ιρανική επίθεση αντιποίνων αν ο πρόεδρος Τραμπ επιλέξει ξανά να κλιμακώσει τη σύγκρουση. Πολλές από αυτές τις χώρες βασίζουν την αεράμυνά τους σε αμερικανικά συστήματα.

Το ζήτημα των αποθεμάτων πυρομαχικών είχε τεθεί ξανά πριν την πρόσφατη απόφαση του προέδρου να ακυρώσει νέα πλήγματα στο Ιράν: Σύμφωνα με το δημοσίευμα, υψηλόβαθμοι στρατιωτικοί σύμβουλοι είχαν εκφράσει προβληματισμούς για τη μείωση των αποθεμάτων πυρομαχικών στο πλαίσιο συζητήσεων για κλιμάκωση του πολέμου. Επίσης, μια πηγή είπε πως ο αμερικανικός στρατός έχει χρησιμοποιήσει σχεδόν όλα τα υψηλής ακριβείας όπλα εδάφους- αέρος μακράς εμβέλειας στη σύγκρουση.

Πάντως σε δήλωσή του στο CNN o Σον Παρνέλ, εκπρόσωπος του Πενταγώνου, είπε ότι «οι ένοπλες δυνάμεις της Αμερικής είναι οι ισχυρότερες στον κόσμο και έχουν όλα όσα χρειάζονται για να εκτελέσουν στον χρόνο και στον χώρο της επιλογής του προέδρου…έχουμε εκτελέσει πολλαπλές επιτυχείς επιχειρήσεις…διασφαλίζοντας ότι οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις διαθέτουν ένα βαθύ οπλοστάσιο δυνατοτήτων για να προστατέψουμε τον λαό και τα συμφέροντά μας». Επίσης, η Άννα Κέλι, εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, είπε στο CNN πως οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν «περισσότερα από αρκετά πυρομαχικά και αποθέματα για να εξυπηρετήσουν όλους τους στρατηγικούς στόχους του Τραμπ και παραπέρα».

«Η επιχείρηση Epic Fury έχει δείξει τι συμβαίνει όταν τα βάζεις με τις ΗΠΑ. Ακόμα και έτσι, ο πρόεδρος έχει καλέσει την αμυντική βιομηχανία να παράγει συνέχεια περισσότερα made in America όπλα, που είναι τα καλύτερα στον κόσμο» πρόσθεσε.

Όσον αφορά στα επιθετικά όπλα μακράς εμβέλειας που έχουν χρησιμοποιήσει σε μεγάλους όγκους οι ΗΠΑ κατά του Ιράν, σύμφωνα με τις πηγές του CNN, περιλαμβάνουν τους πυραύλους ATACMS και PrSM, καθώς και τους Tomahawk, τα αποθέματα των οποίων έχουν επίσης μειωθεί πολύ (μία πηγή ανέφερε πως έχουν πέσει περίπου στο μισό).