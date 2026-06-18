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Πέρα από τους κορυφαίους παίκτες, όπως ο Μέσι και ο Ρονάλντο που έφτασαν τα 6 Μουντιάλ, υπάρχουν και «πρωταθλητές» που πρωταγωνιστούν στις κερκίδες, όπως η Ιβάνα Κνολ, το «κορίτσι του Μουντιάλ», που βρίσκεται στη Βόρεια Αμερική για το 4ο Παγκόσμιο Κύπελλο της παρουσίας της στα γήπεδα.

Το «κορίτσι του Μουντιάλ» επέστρεψε

«Επιστρέψαμε, είναι η ώρα για το Παγκόσμιο Κύπελλο» έγραψε η Κνολ σε βίντεο που ανήρτησε στο Instagram φορώντας ένα καυτό σορτσάκι και έναν αποκαλυπτικό κορσέ – φυσικά στα χρώματα της Κροατίας.

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Πριν την έναρξη του παιχνιδιού, η πανέμορφη Κροάτισσα ανέλαβε να «ζεστάνει» τους συμπατριώτες της που βρέθηκαν στο Ντάλας για να δουν την πρεμιέρα της «χρβάτσκα» στο Μουντιάλ 2026.

Η ίδια, δε, έζησε με πάθος όσα συνέβησαν στον αγώνα σχολιάζοντας σε πραγματικό χρόνο τα τεκταινόμενα στο χορτάρι και πανηγυρίζοντας τα γκολ της Κροατίας.

Παρά την ήττα με 4-2 από την Αγγλία, η Κνολ επαίνεσε τους Κροάτες διεθνείς και έστειλε μήνυμα για τη συνέχεια: «Παίξαμε καλά, ήταν δύσκολο παιχνίδι, προχωράμε, Κροατία idemo».

Στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2022, η Κνολ έγινε παγκόσμια διαδικτυακή αίσθηση, προσελκύοντας τεράστιο αριθμό φαν χάρη στο τολμηρό στυλ της και τις συχνές εμφανίσεις της σε σημαντικούς αγώνες. Εκτός από μοντέλο και influencer, τώρα εργάζεται και ως επαγγελματίας DJ.