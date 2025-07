Απίστευτη εξήγηση πίσω από την απουσία του CR7 στο τελευταίο παιχνίδι της ομάδας του, Αλ Νασρ, απέναντι στην Εστεγκλάλ από το Ιράν. Εξαιτίας προπέρσινου συμβάντος, ο Κριστιάνο κινδύνευε να δεχθεί ποινή 99 μαστιγώσεων, εφόσον εισερχότανστην Ινδία.

Συγκεκριμένα, ο Πορτογάλος σταρ του ποδοσφαίρου αντιμετώπιζε τον Σεπτέμβριο του 2023 την Περσέπολις, στην Τεχεράνη. Όπως είναι λογικό, οι ντόπιοι φανς εκστασιάστηκαν με την παρουσία του Κριστιάνο στην περιοχή και συγκεντρώθηκαν για να ζητήσουν αυτόγραφα και φωτογραφίες.

Cristiano Ronaldo was left out of Al-Nassr's squad to face Esteghlal in the Asian Champions League.



After kissing artist Fatemeh Hamami Nasrabadi on the forehead out of wedlock in a meeting in 2023, he risks 99 lashes by Iranian law. (Cadena Cope)pic.twitter.com/x4gI0vd8c5