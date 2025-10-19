Ένας κροκόδειλος βρέθηκε να απολαμβάνει το μπάνιο του σε πισίνα πολυτελούς θέρετρου στο Κουίνσλαντ μέχρι που απομακρύνθηκε από τους δασοφύλακες άγριας ζωής, με την περιβαλλοντική ρυθμιστική αρχή της πολιτείας να εκδίδει νέες προειδοποιήσεις για τα ερπετά.

Χρήστες του TikTok δημοσίευσαν βίντεο με τον νεαρό κροκόδειλο στην πισίνα του Sheraton Mirage στο Πορτ Ντάγκλας, στο βόρειο Κουίνσλαντ, το Σάββατο (18/10) το απόγευμα.

«Δεν θέλω να τρομάξω κανέναν, αλλά υπάρχει ένας κροκόδειλος στην πισίνα του Sheraton», λέει η Λίζα Κέλερ στο βίντεό της.

Σε ένα δεύτερο βίντεο, η Κέλερ δείχνει τους επισκέπτες του ξενοδοχείου να συνεχίζουν να κάνουν ηλιοθεραπεία σε ξαπλώστρες γύρω από την πισίνα, σύμφωνα με τον Guardian.

Ένας χρήστης απάντησε ότι δεν ήταν η πρώτη φορά που εμφανίστηκε κροκόδειλος στο ξενοδοχείο, καθώς ένας άλλος εντοπίστηκε στο γήπεδο του γκολφ.

Eκπρόσωπος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Τουρισμού, Επιστήμης και Καινοτομίας (Detsi) του Κουίνσλαντ επιβεβαίωσε την Κυριακή ότι οι δασοφύλακες άγριας ζωής ανταποκρίθηκαν σε μια αναφορά για εντοπισμό κροκοδείλου που έγινε μέσω της εφαρμογής QWildlife.

Νωρίτερα φέτος, ένας μεγάλος κροκόδειλος αλμυρού νερού εντοπίστηκε σε γηπέδου γκολφ, περίπου 3 χλμ. μακριά από το ξενοδοχείο Sheraton. Οι τιμές δωματίων στο πεντάστερο ξενοδοχείο κυμαίνονται από περίπου 400 έως 1.900 δολάρια ανά διανυκτέρευση.

