Το γνωστό μοντέλο Αλεσάντρα Αμπρόσιο επέλεξε την Βραζιλία για τις διακοπές της και δημοσίευσε στον λογαριασμό της στο Instagram μερικές αποκαλυπτικές φωτογραφίες από την παραλία, απολαμβάνοντας τον ήλιο και την θάλασσα.

Ειδικότερα, το μοντέλο βρέθηκε στην παραλία «praia brava» της Φλοριανάπολις, στο βόρειο τμήμα του νησιού, ένα σημείο το οποίο είναι ιδιαιτέρως γνωστό για τα μεγάλα κύματα και που προτιμάται συνήθως από σέρφερς και τολμηρούς κολυμβητές.

Η Αμπρόσιο εμφανίζεται άλλοτε μόνη και άλλοτε με την παρέα της στις φωτογραφίες που επέλεξε να δημοσιεύσει στο Instagram, ενώ σε μία από αυτές δείχνει να απολαμβάνει ένα τροπικό φρούτο.

Instagram/alessandraambrosio