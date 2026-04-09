Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε στο ποδηλατοδρόμιο του Ολυμπιακού Χωριού στο Ρίο ντε Τζανέιρο της Βραζιλίας, θέτοντας σε συναγερμό τις Αρχές. Μέσα σε λίγα λεπτά, περισσότεροι από 80 πυροσβέστες με 20 οχήματα έφτασαν στο σημείο, δίνοντας μάχη με τις φλόγες που τύλιξαν κυρίως την υφασμάτινη οροφή της εγκατάστασης.

A fire broke out at Rio de Janeiro’s Olympic Park velodrome in the early hours of Wednesday (8 April), triggering a major emergency response.



The military fire department confirmed the situation was under control, with no injuries reported. pic.twitter.com/TfxW9h7xSF April 9, 2026

Acordamos com uma notícia triste: incêndio no Parque Olímpico do Rio de Janeiro, já controlado, sem feridos, mas com perdas que precisarão ser reconstruídas. O espaço é um marco do esporte, do turismo e patrimônio de toda a população do Rio de Janeiro. Parabéns aos bombeiros e a… pic.twitter.com/dKQ501THzI — Tainá de Paula (@tainadepaularj) April 8, 2026

Χάρη στην άμεση επέμβαση, η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο προτού επεκταθεί στο εσωτερικό, αποτρέποντας τα χειρότερα. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, δεν υπήρξαν τραυματισμοί, ενώ το μεγαλύτερο μέρος του κτιρίου διασώθηκε.

Μικρές ζημιές καταγράφηκαν σε τμήμα του Ολυμπιακού Μουσείου, χωρίς όμως να απειλείται η συνολική του λειτουργία. Ο δήμαρχος Εντουάρντο Καβαλιέρε εμφανίστηκε καθησυχαστικός, τονίζοντας ότι οι φθορές είναι περιορισμένες και αποκαθίστανται άμεσα.

Πηγή: Reuters

Αν και τα αίτια του τελευταίου αυτού περιστατικού διερευνώνται, η εγκατάσταση έχει ιστορικό πυρκαγιών στην οροφή. Δύο παρόμοιες φωτιές σημειώθηκαν το 2017, και οι δύο προκλήθηκαν από χάρτινα φαναράκια που έπεσαν.