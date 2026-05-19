Σκηνές σοκ εκτυλίχθηκαν σε πτήση με προορισμό τη Γερμανία και ενδιάμεση στάση στη Βραζιλία, όταν υψηλόβαθμο στέλεχος εταιρείας από τη Χιλή εξαπέλυσε ρατσιστικό και ομοφοβικό παραλήρημα μπροστά σε επιβάτες και πλήρωμα. Το βίντεο με τις ύβρεις, τις κραυγές και τις προσβολές προκάλεσε διεθνή κατακραυγή, οδηγώντας όχι μόνο στη σύλληψή του αλλά και στην άμεση απόλυσή του.

Ο Χερμάν Ναράνχο Μαλντίνι, εμπορικός διευθυντής της εταιρείας θαλασσινών Landes, φέρεται να εξοργίστηκε όταν το πλήρωμα δεν του επέτρεψε να ανοίξει την πόρτα του αεροσκάφους. Τότε άρχισε να βγάζει ήχους μαϊμούς, να επιτίθεται λεκτικά σε μαύρους επιβάτες και να εκτοξεύει ομοφοβικές προσβολές, λέγοντας μεταξύ άλλων ότι «οι μαύροι μυρίζουν» και ότι «είναι πρόβλημα να είσαι ομοφυλόφιλος».

Μετά τη δημοσιοποίηση του βίντεο, οι αρχές της Βραζιλίας τον συνέλαβαν, ενώ η εταιρεία του ανακοίνωσε την απομάκρυνσή του, χαρακτηρίζοντας τη συμπεριφορά του «απολύτως ασυμβίβαστη» με τις αξίες της.

Germán Naranjo Maldini, Gerente comercial de la pesquera Landes Seafood fue detenido en Brasil por protagonizar un repudiable y vergonzoso acto de racismo y homofobia en un vuelo de LATAM.



La pena que arriesga en Brasil va desde los 2 hasta los 5 años de prisión, además de… pic.twitter.com/OTYJelWkMr May 16, 2026

Μετά τη σύλληψή του ο Ναράνχο αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης έως και πέντε ετών, αφού κατηγορήθηκε για ρατσισμό και διακρίσεις, καθώς από το 2023 το Ανώτατο Δικαστήριο της Βραζιλίας έχει κρίνει ότι η χρήση ομοφοβικών προσβολών επισείει ποινή φυλάκισης μεταξύ δύο και πέντε ετών, καθώς και πρόστιμο.

