Ένας 72χρονος πιλότος εντοπίστηκε ζωντανός πάνω από ένα 24ωρο μετά τη συντριβή του μικρού αεροσκάφους του σε πυκνή δασική περιοχή στη βόρεια Βραζιλία. Ο Άλτεβιρ Έντσον αρχικά θεωρήθηκε νεκρός, όταν το μονοκινητήριο αεροπλάνο του κατέπεσε κοντά στην πόλη Μπελέμ.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η συντριβή προκλήθηκε όταν ένας γύπας συγκρούστηκε με την έλικα, προκαλώντας σοβαρή βλάβη στον κινητήρα και αναγκάζοντας το αεροσκάφος να χάσει ύψος.

Advertisement

Advertisement

Όταν οι αρχές εντόπισαν τα συντρίμμια, ο πιλότος δεν βρισκόταν εκεί, γεγονός που οδήγησε σε μεγάλη επιχείρηση αναζήτησης μέσα στο δύσβατο τροπικό δάσος. Εκτιμάται πως απομακρύνθηκε από το σημείο της πτώσης αναζητώντας βοήθεια, όμως έχασε τον προσανατολισμό του στη ζούγκλα.

Τελικά, οι διασώστες τον βρήκαν περισσότερα από πέντε χιλιόμετρα μακριά από το σημείο της συντριβής, με τη βοήθεια εκπαιδευμένων σκύλων και drone. Σε βίντεο από την επιχείρηση, διασώστες φαίνονται να διασχίζουν νερά που έφταναν έως τον λαιμό τους, προκειμένου να τον μεταφέρουν σε ασφαλές μέρος. Ο ηλικιωμένος πιλότος ήταν αποπροσανατολισμένος, έφερε τραύματα και εκδορές, ενώ δυσκολευόταν να κινηθεί. Αφού έλαβε τις πρώτες βοήθειες, διακομίστηκε σε κοντινό νοσοκομείο.

Οι αρχές ανέφεραν ότι κοντά στα συντρίμμια βρέθηκαν προσωπικά αντικείμενα, όπως ρολόι, γυαλιά και ρούχα, ενώ εντοπίστηκαν ίχνη αίματος και σπασμένο παράθυρο στο αεροσκάφος. Η έρευνα για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος βρίσκεται σε εξέλιξη από τη βραζιλιάνικη πολεμική αεροπορία. Το περιστατικό συνέβη λίγες ημέρες μετά από άλλο αεροπορικό δυστύχημα στη Βραζιλία, όταν αεροπλάνο συνετρίβη σε χαμηλό κτίριο στην πόλη Μπέλο Οριζόντε.