Ο πρώην πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, κάλεσε τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι να αποδεχθεί τους όρους της Ρωσίας για τον τερματισμό του πολέμου, κατά τη συνάντησή τους στον Λευκό Οίκο την Παρασκευή. Σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times, ο Τραμπ προειδοποίησε τον Ζελένσκι ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν έχει απειλήσει να «καταστρέψει» την Ουκρανία εάν δεν συμμορφωθεί με τις ρωσικές απαιτήσεις.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Τραμπ φέρεται να επέμεινε στην παράδοση ολόκληρης της περιοχής του Ντονμπάς στη Ρωσία, επαναλαμβάνοντας θέσεις που του είχε εκφράσει ο Πούτιν σε τηλεφωνική επικοινωνία την προηγούμενη ημέρα. Η εφημερίδα επικαλείται καλά πληροφορημένες πηγές για τα όσα ειπώθηκαν πίσω από κλειστές πόρτες.

Advertisement

Advertisement

Ωστόσο, σύμφωνα με τους Financial Times, η ουκρανική αντιπροσωπεία κατάφερε τελικά να μεταπείσει τον Τραμπ ώστε να υποστηρίξει την ιδέα παγώματος των σημερινών γραμμών του μετώπου. Μετά τη συνάντηση, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι «οι δύο πλευρές πρέπει να σταματήσουν τον πόλεμο στη γραμμή μάχης», κάτι που ο Ζελένσκι χαρακτήρισε «σημαντική εξέλιξη».

Ο Ουκρανός πρόεδρος μετέβη στον Λευκό Οίκο την Παρασκευή, επιδιώκοντας την ανανέωση της αμερικανικής στρατιωτικής στήριξης και την αποστολή επιπλέον οπλισμού. Ο Τραμπ, ωστόσο, φέρεται να εμφανίστηκε προσανατολισμένος προς μια ειρηνευτική πρωτοβουλία, μετά τη συμφωνία εκεχειρίας που επιτεύχθηκε στη Γάζα.

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, στην τηλεφωνική επικοινωνία της Πέμπτης, ο Πούτιν πρότεινε παραχώρηση μικρών εδαφών στις περιφέρειες Χερσώνας και Ζαπορίζια με αντάλλαγμα την πλήρη παράδοση του Ντονμπάς, περιοχής που οι ρωσικές δυνάμεις δεν έχουν κατορθώσει να καταλάβουν πλήρως. Οι νέες ρωσικές απαιτήσεις θεωρούνται πιο περιορισμένες σε σχέση με το 2024, όταν η Μόσχα ζητούσε ολόκληρο το Ντονμπάς μαζί με τη Χερσώνα και τη Ζαπορίζια.

Ο Λευκός Οίκος δεν ανταποκρίθηκε στο αίτημα του Reuters για σχόλιο επί των πληροφοριών των Financial Times, ενώ η ουκρανική προεδρία δεν έχει ακόμη απαντήσει στο ερώτημα αν ο Τραμπ άσκησε πίεση στον Ζελένσκι για αποδοχή των ρωσικών όρων.

Τέλος, οι Financial Times αναφέρουν ότι ο Τραμπ και ο Πούτιν συμφώνησαν να πραγματοποιήσουν δεύτερη συνάντηση κορυφής εντός των επόμενων δύο εβδομάδων, ενδεχομένως στη Βουδαπέστη.