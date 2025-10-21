Οι δημοσιογράφοι που βρίσκονται αντιμέτωποι με την οργή και την χλεύη των στελεχών της κυβέρνησης των ΗΠΑ δεν αποτελεί πλέον είδηση, καθώς αυτό έχει γίνει πολύ συνηθισμένο στην Αμερική του Ντόναλντ Τραμπ, αλλά η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λίβιτ, ξεπέρασε κάθε όριο όταν πρόσβαλε έναν πολύμπειρο δημοσιογράφο της HuffPost λέγοντάς του «η μαμά σου το έκανε» όταν εκείνος την ρώτησε ποιος αποφάσισε να γίνει η Βουδαπέστη ο τόπος των συνομιλιών μεταξύ του Τραμπ και του Ρώσου ομολόγου του, Βλαντίμιρ Πούτιν.

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου συνέχισε μάλιστα τις επιθέσεις κατά της HuffPost, δημοσιεύοντας ένα screenshot από τη συνομιλία της με τον δημοσιογράφο της HuffPost, Ες. Βι. Ντέιτ.

«Για να καταλάβετε το πλαίσιο», έγραψε στο Χ, «ο S.V. Dáte της Huffington Post δεν είναι δημοσιογράφος που ενδιαφέρεται για τα γεγονότα. Είναι ένας αριστερός ρεπόρτερ που επιτίθεται στον πρόεδρο Τραμπ εδώ και χρόνια και βομβαρδίζει συνεχώς το τηλέφωνό μου με τα επιχειρήματα των Δημοκρατικών. Απλώς ρίξτε μια ματιά στο feed του @svdate. Μοιάζει με προσωπικό ημερολόγιο κατά του Τραμπ».

Ακολούθως, η Λέβιτ δημοσίευσε και με την επίμαχη ερώτηση και τις δικές της απαντήσεις.

O Nτέιτ, ανταποκριτής της HuffPost στο Λευκό Οίκο, απάντησε στην Λέβιτ σε ένα νήμα στο X ως εξής:

«Η εκπρόσωπος Τύπου προβαίνει σε προσωπικές επιθέσεις, ελπίζοντας να δυσφημίσει εμένα και την HuffPost.

Ορίστε λοιπόν πως έχουν τα πράγματα: ασχολούμαι επαγγελματικά με αυτό (σ.σ το ρεπορτάζ του Λευκού Οίκου) εδώ και δεκάδες χρόνια, πριν καν γεννηθεί εκείνη (σ.σ η Λέβιτ)», έγραψε.

«Δεν ήρθα στην Ουάσινγκτον μέχρι τα 40 μου και ξεκίνησα ως συντάκτης στο NPR (σ.σ αμερικανικός ραδικοφωνικός σταθμός ειδήσεων). Έμαθα πολλά για το ραδιόφωνο (μέχρι και σήμερα σαστίζω όταν ακούω «τηλεφωνική ηχογράφηση» στον αέρα) και το απλό γράψιμο. Ομως ήθελα να γίνω ξανά δημοσιογράφος, κάτι που με οδήγησε στο (περιοδικό) National Journal και στο ρεπορτάζ του Λευκού Οίκου», έγραψε σε άλλη του ανάρτηση.

Επίσης, άσκησε μεγαλύτερη κριτική προς τον πρόεδρο των ΗΠΑ.

«Ο Τραμπ δεν είναι “συντηρητικός” ή “φιλελεύθερος” ή οτιδήποτε τέτοιο. Είναι ένας απατεώνας και, πλέον, ένας εγκληματίας που μας φέρνει κάθε μέρα πιο κοντά σε μια αυταρχία», έγραψε.

«Αυτό δεν αποτελεί προκατάληψη. Είμαι 40 χρόνια σε αυτόν τον κλάδο, 30 από τα οποία παρακολουθούσα τη δημοκρατία με μικρό «δ» να λειτουργεί μέσα στα πλαίσια των κανόνων που έχουν καθιερωθεί εδώ και δύο αιώνες», πρόσθεσε.

Ολοκλήρωσε την ανάρτηση με τα εξής λόγια: «Στην κα Λέβιτ μπορεί να μην της αρέσουν οι ερωτήσεις μου. Δεν πειράζει. Έχω το δικαίωμα και την ευθύνη να τις κάνω. Ζούμε ακόμα στην Αμερική».

Ms. Leavitt may not like my questions. That's fine. I have a right and a responsibility to ask them. This is still America.