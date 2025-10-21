Μια απάντηση που σίγουρα δεν θα περίμενε κανείς -πόσο μάλλον από την εκπρόσωπο Τύπου του Λευκού Οίκου-, έδωσε η Κάρολαϊν Λέβιτ, όταν ρωτήθηκε για την επικείμενη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντίμιρ Πούτιν στη Βουδαπέστη.

Συγκεκριμένα, δημοσιογράφος της αμερικανικής HuffPost σχολίασε την επιλογή της ουγγρικής πρωτεύουσας, υπενθυμίζοντας πως «είναι η πόλη όπου η Ρωσία είχε υποσχεθεί να μην εισβάλει στην Ουκρανία, εφόσον εκείνη παραιτηθεί από τα πυρηνικά όπλα που κληρονόμησε μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης, γεγονός που της προσδίδει συμβολική σημασία. Ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, Βίκτορ Όρμπαν, είναι επίσης ο μόνος ηγέτης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ ο οποίος τάσσεται ανοιχτά στο πλευρό του Πούτιν για τον πόλεμο».

Στη συνέχεια, ο δημοσιογράφος ρώτησε τη Λέβιτ και τον διευθυντή επικοινωνίας του Λευκού Οίκου, Στίβεν Τσέουνγκ, ποιος επέλεξε τη Βουδαπέστη για τη συνάντηση.

«Η μάνα σου», ήταν η απάντηση της Λέβιτ, ενώ ο Τσέουνγκ δημοσίευσε την ίδια φράση ένα λεπτό αργότερα.

For context, S.V. Dáte of the Huffington Post is not a journalist interested in the facts. He is a left-wing hack who has consistently attacked President Trump for years and constantly bombards my phone with Democrat talking points.



Just take a look at @svdate’s feed, it reads… https://t.co/NxWn2mdUsa pic.twitter.com/v7owI5N4us — Karoline Leavitt (@PressSec) October 20, 2025

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου δεν σταμάτησε εκεί. Συνέχισε τις επιθέσεις κατά της HuffPost, χωρίς ωστόσο να απαντήσει ποτέ στο ποιος στην πραγματικότητα αποφάσισε τον τόπο της συνάντησης.

«Για να καταλάβετε το πλαίσιο», έγραψε στο Χ, «ο S.V. Dáte της Huffington Post δεν είναι δημοσιογράφος που ενδιαφέρεται για τα γεγονότα. Είναι ένας αριστερός ρεπόρτερ που επιτίθεται στον πρόεδρο Τραμπ εδώ και χρόνια και βομβαρδίζει συνεχώς το τηλέφωνό μου με τα επιχειρήματα των Δημοκρατικών. Απλώς ρίξτε μια ματιά στο feed του @svdate. Μοιάζει με προσωπικό ημερολόγιο κατά του Τραμπ».

Ακολούθως, η Λέβιτ δημοσίευσε και ένα screenshot από τη συνομιλία της με τον δημοσιογράφο της HuffPost με την επίμαχη ερώτηση και τις δικές της απαντήσεις.