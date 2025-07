Να τιμήσει τις προηγούμενες δεσμεύσεις της για την προστασία της αυτονομίας και της κληρονομιάς της Μονής της Αγίας Αικατερίνης στο Όρος Σινά, καλεί την Αιγυπτιακή κυβέρνηση ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος, που εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του μετά την δικαστική απόφαση των αιγυπτιακών αρχών που απειλεί να κατασχέσει την περιουσία της μονής και να διαταράξει την ιερή αποστολή της.

Ο κ. Ελπιδοφόρος, σημειώνει ότι τέτοιες ενέργειες παραβιάζουν τις θρησκευτικές ελευθερίες και θέτουν σε κίνδυνο έναν τόπο τεράστιας ιστορικής και πολιτιστικής σημασίας.

«Οι πρόσφατες δικαστικές αποφάσεις, οι οποίες απειλούν με δήμευση την περιουσία της Μονής και με διατάραξη της πνευματικής της αποστολής, προκαλούν βαθύτατη ανησυχία σε όλον τον πολιτισμένο κόσμο. Τέτοια μέτρα δεν συνιστούν απλώς παραβίαση της θρησκευτικής ελευθερίας, αλλά θέτουν σε κίνδυνο έναν τόπο ανυπολόγιστης ιστορικής και πολιτιστικής αξίας. Είναι επιτακτική ανάγκη η αιγυπτιακή κυβέρνηση να τηρήσει τις προηγούμενες δεσμεύσεις της και να προστατεύσει την αυτονομία και την αγιασμένη κληρονομιά της Μονής», σημειώνει χαρακτηριστικά.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Αρχιεπίσκοπος υπογραμμίζει ότι καθ’ όλη τη διάρκεια των δεκαοκτώ αιώνων της ιστορικής της πορείας, η Μονή του Σινά έχει λειτουργήσει ως μια πνευματική κιβωτός που έχει διατηρήσει αρμονικές σχέσεις με ποικίλες διοικήσεις και τοπικές αρχές, οι οποίες διαχρονικά επιβεβαίωναν και διαφύλασσαν την παραδοσιακή τάξη και τον ιερό χαρακτήρα της. Με αυτό το δεδομένο, ο Αρχιεπίσκοπος τονίζει ότι η Μονή του Σινά αποτελεί σύμβολο αιώνων ειρηνικής συνύπαρξης μεταξύ Χριστιανών, Μουσουλμάνων και Εβραίων, υπερβαίνοντας έτσι τα στενά θρησκευτικά όρια, γεγονός που συνιστά μια πανανθρώπινη πολιτιστική και πνευματική κληρονομιά.

Ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής απευθύνει στο τέλος έκκληση στους θρησκευτικούς ηγέτες, στους διεθνείς οργανισμούς και σε όλους τους πιστούς να συμμετάσχουν στην υπεράσπιση της διατήρησης της Ιεράς Μονής της Αγίας Αικατερίνης. Όπως σημειώνει, «ας εργαστούμε συλλογικά για να διασφαλίσουμε ότι αυτός ο ιερός θεσμός θα συνεχίσει να εμπνέει και να ενώνει ανθρώπους όλων των θρησκειών για τις επόμενες γενιές».

I call upon religious leaders, international organizations, and all people of faith, to join in advocating for the preservation of the Holy Monastery of St. Catherine at Mt. Sinai. Let's ensure that this sacred place continues to unite people of all faiths https://t.co/6wu4S8ftST