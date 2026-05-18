Ένας αστεροειδής, μεγέθους περίπου όσο ένα έως δύο σχολικά λεωφορεία, αναμένεται να περάσει κοντά από τη Γη τη Δευτέρα, σε απόσταση περίπου 91.593 χιλιομέτρων, σύμφωνα με τον European Space Agency. Η απόσταση αυτή αντιστοιχεί περίπου στο ένα τέταρτο της απόστασης Γης-Σελήνης.

Ο αστεροειδής εντοπίστηκε στις 10 Μαΐου από αστρονόμους του προγράμματος Mount Lemmon Survey στο Τούσον της Αριζόνα και έλαβε την ονομασία 2026 JH2. Πρόκειται για αντικείμενο που ανήκει στην κατηγορία των αστεροειδών Απόλλων, οι οποίοι κινούνται γύρω από τον Ήλιο σε τροχιές που τέμνονται με εκείνη της Γης.

Στη στιγμή της μέγιστης προσέγγισής του, ο 2026 JH2 θα βρεθεί περίπου στο 24% της μέσης απόστασης Γης-Σελήνης και σε απόσταση περίπου δυόμισι φορές μεγαλύτερη από εκείνη στην οποία βρίσκονται εκατοντάδες γεωσύγχρονοι δορυφόροι που παρέχουν υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών και μετεωρολογικών προβλέψεων.

Η κοντινή διέλευση αναμένεται να συμβεί τη Δευτέρα 18 Μαίου λίγο πριν τις 6 μ.μ. ώρα Ανατολικής Ζώνης (1 π.μ. ώρα Ελλάδας), σύμφωνα με τη βάση δεδομένων μικρών σωμάτων της NASA (JPL).

Παρά την εγγύτητά του, οι επιστήμονες τονίζουν ότι δεν υπάρχει κίνδυνος. Ο Ρίτσαρντ Μπίνζελ, καθηγητής πλανητικών επιστημών στο MIT και δημιουργός της Κλίμακας Τορίνο, σημείωσε ότι ο αστεροειδής θα περάσει με ασφάλεια και ότι τέτοιου μεγέθους αντικείμενα περνούν συχνά κοντά στη Γη, χωρίς να γίνονται αντιληπτά μέχρι πρόσφατα, λόγω των πιο εξελιγμένων συστημάτων παρατήρησης.

Άγνωστο ακόμη το ακριβές μέγεθος

Ο 2026 JH2 προέρχεται από τη ζώνη των αστεροειδών μεταξύ Άρη και Δία. Σύμφωνα με τους ειδικούς, βαρυτικές επιδράσεις αλλά και συγκρούσεις μέσα στη ζώνη μπορούν να εκτοξεύσουν τέτοια σώματα προς τη Γη. Πρόκειται για φαινόμενο γνωστό εδώ και δεκαετίες, με χιλιάδες αντίστοιχους αστεροειδείς να έχουν ήδη καταγραφεί.

Παρότι έχει παρατηρηθεί, το ακριβές μέγεθος του αντικειμένου παραμένει άγνωστο. Αυτό συμβαίνει επειδή τα οπτικά τηλεσκόπια καταγράφουν μόνο τη φωτεινότητά του και όχι το πόσο φως αντανακλά ή απορροφά. Όπως εξηγεί ο Πατρίκ Μισέλ, αστροφυσικός του Εθνικού Κέντρου Επιστημονικής Έρευνας της Γαλλίας, το ίδιο επίπεδο φωτεινότητας μπορεί να αντιστοιχεί είτε σε μεγάλο σκοτεινό σώμα είτε σε μικρότερο και πιο ανακλαστικό.

Για τον ακριβή προσδιορισμό του μεγέθους θα απαιτούνταν υπέρυθρες παρατηρήσεις, οι οποίες είναι πιο δύσκολες από τη Γη και δεν χρησιμοποιούνται συνήθως για την αρχική ανακάλυψη νέων αντικειμένων.

Με βάση τις υπάρχουσες εκτιμήσεις, ο αστεροειδής πιθανότατα έχει διάμετρο 15 έως 30 μέτρων. Στο χαμηλότερο όριο, θα ήταν παρόμοιος με τη βολίδα που εξερράγη το 2013 πάνω από το Τσελιάμπινσκ της Ρωσίας, προκαλώντας ζημιές και τραυματισμούς σε περίπου 1.000 άτομα. Στο ανώτερο όριο, θα πλησίαζε το μέγεθος του αντικειμένου που προκάλεσε την έκρηξη στην περιοχή της Τουνγκούσκα στη Σιβηρία το 1908, το οποίο κατέστρεψε τεράστιες δασικές εκτάσεις. Σε κάθε περίπτωση, ο συγκεκριμένος αστεροειδής δεν θα εισέλθει στην ατμόσφαιρα, άρα δεν υπάρχει κίνδυνος έκρηξης.

📢 ATTENTION: Asteroid 2026 JH2 will buzzing by Earth May 18-19th!



Discovered only 8 days ago, this 15-35m Apollo asteroid passed ~91,000 km above South Africa — about 1/4 the Earth-Moon distance.

Peaked at mag 11.5, perfect for small telescopes & cameras.



Advertisement May 18, 2026

Παρά τη μικρή απόσταση, ο Μισέλ τονίζει ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας, αν και επισημαίνει πως η ακριβής πρόβλεψη της τροχιάς του παραμένει δύσκολη και δεν μπορεί να αποκλειστεί στο μέλλον πιθανή αλλαγή πορείας. Μέχρι σήμερα, πάντως, δεν έχει εντοπιστεί κανένας γνωστός αστεροειδής που να αποτελεί απειλή στο χρονικό πλαίσιο περίπου ενός αιώνα.

Αναμονή για τον Απόφις

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνει και ο αστεροειδής Απόφις, ο οποίος είναι τουλάχιστον δέκα φορές μεγαλύτερος και θα περάσει σε απόσταση περίπου 32.000 χιλιομέτρων από τη Γη στις 13 Απριλίου 2029. Οι επιστήμονες τονίζουν ότι δεν υπάρχει ανησυχία, αλλά μεγάλη επιστημονική προσδοκία, καθώς μια τόσο κοντινή διέλευση τόσο μεγάλου σώματος συμβαίνει σπάνια, περίπου μία φορά κάθε λίγες χιλιάδες χρόνια. Θα είναι ορατός ακόμη και με γυμνό μάτι σε Ευρώπη, Αφρική και τμήματα της Μέσης Ανατολής.

Αντίθετα, ο 2026 JH2 θα είναι ορατός μόνο με μικρά τηλεσκόπια από σκοτεινές περιοχές και θα παραμείνει περίπου 100 φορές πιο αχνός από το όριο ορατότητας του ανθρώπινου ματιού, σύμφωνα με τον Ζαν-Λυκ Μαργκό, καθηγητή στο UCLA.

Ο ίδιος επισημαίνει ότι η περιορισμένη γνώση για τέτοια αντικείμενα οφείλεται και στη μείωση δυνατοτήτων των πλανητικών ραντάρ: το τηλεσκόπιο Arecibo κατέρρευσε το 2020, ενώ η κεραία Goldstone της NASA βρίσκεται εκτός λειτουργίας για εκτεταμένες επισκευές. Αυτό μειώνει τη δυνατότητα ακριβούς εκτίμησης κινδύνων.

Μια ζωντανή (μερική) μετάδοση της διέλευσης θα γίνει από το Virtual Telescope Project στην Ιταλία, ξεκινώντας στις 3:45 μ.μ. ώρα Ανατολικής Ζώνης (10:45 μ.μ. ώρα Ελλάδας) και θα συνεχιστεί μέχρι το αντικείμενο να μην είναι πλέον ορατό.

Μέχρι σήμερα, έχει εντοπιστεί μόλις περίπου το 1% των αστεροειδών κοντά στη Γη που έχουν παρόμοιο μέγεθος με τον 2026 JH2. Αυτό, όπως τονίζει ο Μαρκ Γκο, δεν είναι παράξενο, αφού τέτοια αντικείμενα ανακαλύπτονται συχνά λίγο πριν την κοντινή τους διέλευση, όταν γίνονται αρκετά φωτεινά για ανίχνευση.

Τέλος, επισημαίνει ότι παρότι η πλήρης χαρτογράφηση των κοντινών στη Γη αντικειμένων παραμένει ελλιπής, οι διαστημικές υπηρεσίες επενδύουν πλέον ενεργά σε προγράμματα εντοπισμού δυνητικά επικίνδυνων αστεροειδών.

Με πληροφορίες από CNN