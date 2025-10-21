Τραγική αποδείχθηκε η γκάφα μιας γυναίκας στη Νότια Κορέα που έβαλε φωτιά στο διαμέρισμά της, ενώ προσπαθούσε να σκοτώσει μια κατσαρίδα με ένα αυτοσχέδιο φλογοβόλο. Η φωτιά ξέφυγε με αποτέλεσμα μία από τις γειτόνισσές της να πεθάνει.

Σύμφωνα με το BBC, η 20χρονη γυναίκα είπε στην αστυνομία ότι προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα με ένα εύφλεκτο σπρέι, ενώ ομολόγησε πως είχε χρησιμοποιήσει την ίδια μέθοδο στο παρελθόν. Ωστόσο, τη Δευτέρα (20/10), τα πράγματα εξελίχθηκαν διαφορετικά καθώς αντικείμενα στο σπίτι της πήραν φωτιά.

Η 30χρονη γυναίκα που έχασε τη ζωή της στην Οσάν ήταν από την Κίνα και ζούσε στον 5ο όροφο του κτιρίου με τον σύζυγό και το δύο μηνών μωρό της. Όταν αυτοί συνειδητοποίησαν ότι ξέσπασε φωτιά, άνοιξαν το παράθυρο και κάλεσαν για βοήθεια.

Ο πυκνός καπνός από τη φωτιά είχε μπλοκάρει τη σκάλα και έτσι έδωσαν το μωρό τους από το παράθυρο σε έναν γείτονα, πριν προσπαθήσουν να διαφύγουν οι ίδιοι. Ο σύζυγός της κατάφερε να σκαρφαλώσει στο διπλανό κτίριο, ωστόσο όταν αυτή προσπάθησε να κάνει το ίδιο, έπεσε από το παράθυρο. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο οπού λίγες ώρες αργότερα άφησε την τελευταία της πνοή.

Οκτώ ακόμα κάτοικοι υπέστησαν εισπνοή καπνού λόγω της πυρκαγιάς.

Πηγή: BBC