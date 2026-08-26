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Ένας αδέξιος Ρώσος νεοσύλλεκτος του στρατού παραλίγο να ανατιναχθεί, καθώς δυσκολεύτηκε να σταθεροποιήσει στον ώμο του έναν εκτοξευτή ρουκετών (RPG) με αποτέλεσμα να του γλυστρίσει και το βλήμα να εκτοξευτεί προς το έδαφος σε μικρή απόσταση από τα πόδια του. Αυτό τουλάχιστον φαίνεται να συμβαίνει σε ένα βίντεο από την εκπαίδευση Ρωσων στρατιωτών που δημοσιεύθηκε σε ουκρανικό κανάλι στο Telegram και αναπαράχθηκε από βρετανικά και αμερικανικά μέσα.

Μόλις η ρουκέτα καρφώθηκε στο έδαφος, ευτυχώς χωρίς να εκραγεί, ο νεοσύλλεκτος απομακρύνεται τρομαγμένος ενώ το άτομο που καταγράφει την άσκηση αντιδρά με οργή και πανικό.

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«Είσαι ηλίθιος; Κάνε πίσω! Τι κάνεις; Είσαι τρελός;» ακούγεται να του λέει ενώ ακολουθεί μια σειρά απο βρισιίες στα ρωσικά.

🤯 Russian soldier has near-fatal mishap with RPG during training. pic.twitter.com/zxxKOwlXxj August 24, 2026

Σύμφωνα με τη New York Post, η ρουκέτα δεν φαίνεται να εξερράγη, αλλά καρφώθηκε στο έδαφος καθώς τα συγκεκριμένα βλήματα είναι σχεδιασμένα έτσι ώστε να μην ενεργοποιείται η κεφαλή αμέσως μετά την εκτόξευση, αλλά αφού διανύσουν συγκεκριμένη απόσταση.

Δεν έχει γίνει γνωστό πότε και πού ακριβώς πραγματοποιήθηκε η συγκεκριμένη άσκηση.

Τον περασμένο μήνα, άλλο βίντεο φέρεται να έδειχνε Ρώσο στρατιώτη να χάνει τον έλεγχο πολυβόλου, με το όπλο να κινείται ανεξέλεγκτα και τον ίδιο να εκτοξεύεται από την πλατφόρμα, θέτοντας σε κίνδυνο και τον εκπαιδευτή του.

Σημειωτέον ότι δεν έχουν επιβεβαιωθεί από ανεξάρτητη πηγή ﻿το ακριβές σημείο και ο χρόνος του περιστατικού.