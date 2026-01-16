Η Μπλέικ Λάιβλι προσέλαβε τη δικηγόρο Σίγκριντ Μακόλεϊ, γνωστή από υποθέσεις θυμάτων Έπσταϊν, για να διαχειρίζεται την επικοινωνία με τα μέσα στην επικείμενη δίκη εναντίον του Τζάστιν Μπαλντόνι.

«Είναι προνόμιο να συνεργάζομαι με την νομική ομάδα της Μπλέικ Λάιβλι σε μια υπόθεση που, στον πυρήνα της, αφορά μια γυναίκα η οποία βρέθηκε αντιμέτωπη με ένα εχθρικό εργασιακό περιβάλλον και δέχεται επιθέσεις επειδή τόλμησε να υπερασπιστεί τον εαυτό της και άλλες γυναίκες συναδέλφους της», δήλωσε η Μακόλεϊ, διευθύνουσα εταίρος της Boies Schiller Flexner, σε ανακοίνωση που δόθηκε σήμερα (16/1) στη δημοσιότητα.

Η Μακόλεϊ θα συνεργαστεί με τους Μάικ Γκότλιμπ και Έσρα Χάντσον, οι οποίοι προετοιμάζουν την νομική αντιπαράθεση με την πλευρά του Μπαλντόνι στο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο της Νότιας Περιφέρειας της Νέας Υόρκης.

«Είμαστε ενθουσιασμένοι που η Σίγκριντ εντάχθηκε στη νομική ομάδα της Μπλέικ σε αυτόν τον σημαντικό ρόλο, αναλαμβάνοντας τη δημόσια επικοινωνία της υπόθεσης», ανέφεραν οι Γκότλιμπ και Χάντσον στο μέσο.

«Την επιλέξαμε λόγω της πολυετούς εμπειρίας της στο να λέει την αλήθεια στην εξουσία, συμπεριλαμβανομένης της θαρραλέας εκπροσώπησης των θυμάτων του Τζέφρι Έπσταϊν, και δεν έχουμε καμία αμφιβολία ότι η εμπειρία της θα αποδειχθεί πολύτιμη για την ομάδα», πρόσθεσαν.

Η Λάιβλι είχε καταθέσει αγωγή τον Δεκέμβριο του 2024, κατηγορώντας τον Μπαλντόνι για σεξουαλική παρενόχληση, αντίποινα και παραβίαση συμβολαίου, ενώ ο ηθοποιός απάντησε με αγωγή 400 εκατ. δολαρίων που απορρίφθηκε το 2025.

Η δικαστική ακρόαση της 22ας Ιανουαρίου θα εξετάσει την αίτηση του Μπαλντόνι, με στόχο την απόρριψη μέρους ή του συνόλου των αξιώσεων της Λάιβλι πριν από τη δίκη.