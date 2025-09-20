Η Boeing και η Lockheed Martin φαίνεται να βρίσκονται πολύ κοντά στην εξασφάλιση μεγάλων παραγγελιών από την Τουρκία, πιθανότατα ήδη από την επόμενη εβδομάδα. Οι συμφωνίες αφορούν έως και 250 επιβατικά αεροσκάφη καθώς και επιπλέον μαχητικά F-16, ενώ επανέρχεται στο τραπέζι και η πολυετής διαμάχη για τα F-35.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την Παρασκευή μέσω κοινωνικών δικτύων ότι θα υποδεχθεί τον Τούρκο ομόλογό του, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στην Ουάσιγκτον στις 25 Σεπτεμβρίου. Οι δύο ηγέτες αναμένεται να συζητήσουν τις πιθανές αγορές και να επιχειρήσουν πρόοδο στο αδιέξοδο με τα F-35, το οποίο έχει επιβαρύνει τις σχέσεις των δύο συμμάχων στο ΝΑΤΟ.

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί αμέσως μετά τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. «Εργαζόμαστε πάνω σε πολλές εμπορικές και στρατιωτικές συμφωνίες με τον Πρόεδρο, συμπεριλαμβανομένης μιας μεγάλης παραγγελίας αεροσκαφών Boeing, μιας σημαντικής συμφωνίας για F-16 και της συνέχισης των συνομιλιών για τα F-35, τις οποίες περιμένουμε να έχουν θετική κατάληξη», δήλωσε ο Τραμπ, προσθέτοντας ότι με τον Ερντογάν διατηρεί «πολύ καλή σχέση».

Σύμφωνα με το Bloomberg, η Boeing έχει ήδη συμφωνήσει σε βασικό πλαίσιο συνεργασίας με την Turkish Airlines, που ενδέχεται να παρουσιαστεί επισήμως κατά την επίσκεψη Ερντογάν στις ΗΠΑ. Επίσημες ανακοινώσεις αναμένονται είτε στην Ουάσιγκτον είτε στις διμερείς συνομιλίες του Οκτωβρίου.

Η Boeing παρέπεμψε για σχόλια στην Turkish Airlines, με τον εκπρόσωπό της, Γιαχγιά Ουστούν, να δηλώνει: «Συζητάμε με την Boeing για παραγγελία εδώ και καιρό, αλλά δεν έχει ληφθεί τελική απόφαση». Η Lockheed Martin δεν απάντησε άμεσα σε σχετικό αίτημα.

Η πώληση αεροσκαφών αποτελεί βασικό εργαλείο του Τραμπ για τη μείωση του εμπορικού ελλείμματος των ΗΠΑ, γεγονός που έχει βοηθήσει τη Boeing να ξεπεράσει φέτος σε πωλήσεις την Airbus. Από την αρχή του έτους, οι μετοχές της Boeing έχουν αυξηθεί κατά 22%, έναντι 35% του δείκτη S&P 500 Aerospace & Defense.

Η συμφωνία με την Turkish Airlines θα επικύρωνε πολυετείς διαπραγματεύσεις, καθώς η εταιρεία σχεδιάζει σχεδόν να διπλασιάσει τον στόλο της την επόμενη δεκαετία, καθιστώντας την Κωνσταντινούπολη διεθνές αεροπορικό κέντρο αντίστοιχο του Ντουμπάι.

Ο πρόεδρος της Turkish Airlines, Αχμέτ Μπολάτ, είχε δηλώσει πέρυσι ότι η εταιρεία βρίσκεται σε συνομιλίες για περίπου 250 αεροσκάφη – κυρίως 737 Max αλλά και 75 ευρείας ατράκτου 787 Dreamliner. Υπενθυμίζεται ότι πριν δύο χρόνια η Airbus είχε υπογράψει συμφωνία για την πώληση 230 αεροσκαφών στην ίδια εταιρεία.

Ο Ερντογάν έχει υποστηρίξει σταθερά την Turkish Airlines, προβάλλοντάς την ως εργαλείο ανάδειξης της Τουρκίας και της οικονομίας της στη διεθνή σκηνή. Σήμερα, η αεροπορική εταιρεία υποστηρίζει ότι εξυπηρετεί τις περισσότερες χώρες παγκοσμίως, χρησιμοποιώντας την Κωνσταντινούπολη ως βασικό διαμετακομιστικό κόμβο.

Η Τουρκία ήταν ιδρυτικός εταίρος στο πρόγραμμα F-35, αλλά αποβλήθηκε μετά την αγορά του ρωσικού συστήματος S-400, γεγονός που προκάλεσε αμερικανικές κυρώσεις βάσει του νόμου CAATSA. Τον Ιούνιο, ο Αμερικανός πρέσβης στην Άγκυρα, Τομ Μπάρακ, είχε δηλώσει στο πρακτορείο Anadolu ότι είναι πιθανό να υπάρξει λύση στη διαμάχη για τα F-35 έως το τέλος του έτους.