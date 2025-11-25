Η Μπριζίτ Μπαρντό μεταφέρθηκε εκ νέου στο νοσοκομείο, καθώς παλεύει με μια «σοβαρή ασθένεια» μετά από χειρουργική επέμβαση.

Η 91χρονη Γαλλίδα ηθοποιός μεταφέρθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, στο νοσοκομείο Saint-Jean, μια ιδιωτική κλινική στην Τουλόν, πριν από περίπου δέκα ημέρες, όπου εξακολουθεί να νοσηλεύεται.

Advertisement

Advertisement

Η Μπαρντό βγήκε από το νοσοκομείο μετά από μια μικρή χειρουργική επέμβαση που σχετίζεται με μια ασθένεια που δεν έχει προσδιοριστεί, στις αρχές Οκτωβρίου. Μετά από δύο εβδομάδες νοσηλείας, είχε επιστρέψει στο σπίτι της στο Σαιν-Τροπέ.

Ένας εκπρόσωπος της Γαλλίδας ηθοποιού δήλωσε τότε στην εφημερίδα Daily Mail: «Η κυρία Μπαρντό επέστρεψε στο σπίτι της και τώρα ξεκουράζεται. Είναι καλά».

Τώρα, η γαλλική εφημερίδα Nice Matin ανέφερε ότι η Μπριζίτ μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο πριν από 10 ημέρες λόγω της ίδιας ασθένειας.

Στο μεταξύ η θρυλική «Μπε Μπε» αναγκάστηκε τον περασμένο Οκτώβριο να διαψεύσει φήμες περί του θανάτου της, όταν κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο σχετικό ψευδές δημοσίευμα. Η ίδια έγραψε στο X: «Είμαι καλά. Δεν ξέρω ποιος ηλίθιος ξεκίνησε αυτά τα fake news για την εξαφάνισή μου απόψε, αλλά να ξέρετε ότι είμαι καλά και δεν έχω καμία πρόθεση να φύγω από τη ζωή».

Je ne sais pas quel est l’imbécile qui a lancé ce soir cette fake news sur ma disparition mais sachez que je vais bien et que je n’ai pas l’intention de tirer ma révérence. À bon entendeur — Brigitte Bardot (@brigitte_bardot) October 22, 2025

Τον Ιούλιο του 2023, αναφέρθηκε ότι η σταρ είχε υποστεί αναπνευστικά προβλήματα λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που επικρατούσαν στο Σαιν-Τροπέ εκείνο το καλοκαίρι.

Της παρείχαν ιατρική φροντίδα στο σπίτι της στη νότια Γαλλία, αφού παρουσίασε δυσκολίες στην αναπνοή.