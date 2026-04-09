Ο ηθοποιός και συγγραφέας Michael Patrick, γνωστός μεταξύ άλλων από τη συμμετοχή του στη σειρά Game of Thrones, πέθανε σε ηλικία 35 ετών, ύστερα από πολυετή μάχη με σοβαρή νευρολογική ασθένεια.

Ο Ιρλανδός καλλιτέχνης, που είχε εμφανιστεί σε επεισόδιο της 6ης σεζόν της δημοφιλούς σειράς, άφησε την τελευταία του πνοή έχοντας τα τελευταία χρόνια δώσει έναν δύσκολο αγώνα με τη νόσο του κινητικού νευρώνα, μια ανίατη πάθηση που επηρεάζει το νευρικό σύστημα και οδηγεί σταδιακά σε απώλεια της μυϊκής λειτουργίας.

Την είδηση του θανάτου του γνωστοποίησε η σύζυγός του, Naomi Sheehan, μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Τετάρτη, εκφράζοντας τη βαθιά της θλίψη για την απώλεια.

Όπως έγινε γνωστό, η διάγνωση είχε γίνει τον Φεβρουάριο του 2023, ενώ τις τελευταίες ημέρες της ζωής του νοσηλευόταν υπό τη φροντίδα εξειδικευμένου προσωπικού. Η πιο συχνή μορφή της νόσου είναι η ALS, χωρίς ωστόσο να έχει διευκρινιστεί ποια ακριβώς μορφή αντιμετώπιζε.

Σε ένα ιδιαίτερα συγκινητικό μήνυμα, η σύζυγός του ανέφερε πως «έφυγε ήρεμα, περιτριγυρισμένος από την οικογένεια και τους φίλους του», τονίζοντας πως δεν υπάρχουν λόγια για να περιγράψουν τον πόνο της απώλειας.

Η νόσος του κινητικού νευρώνα προκαλεί εξασθένηση, δυσκαμψία και σταδιακή απώλεια των μυών, επηρεάζοντας βασικές λειτουργίες όπως η κίνηση, η ομιλία, η κατάποση και η αναπνοή, γεγονός που καθιστά την καθημερινότητα των ασθενών εξαιρετικά δύσκολη.

Ο Michael Patrick είχε καταφέρει να διαγράψει μια αξιόλογη πορεία στον χώρο της υποκριτικής και της τηλεόρασης. Εκτός από το Game of Thrones, συμμετείχε σε παραγωγές όπως τα Blue Lights και This Town, καθώς και στη σειρά του BBC My Left Nut, την οποία συνυπέγραψε ως σεναριογράφος, αντλώντας έμπνευση από τα εφηβικά του χρόνια.

Παράλληλα, είχε παρουσία σε αρκετές ακόμη τηλεοπτικές παραγωγές, με πιο πρόσφατη δουλειά του τη γερμανική τηλεταινία Mordlichtern – Tod auf den Färöer Inseln, η οποία προβλήθηκε το 2025.

Με πληροφορίες από το People

