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Ο Νόα Γουάιλι (Noah Wyle), ο ηθοποιός που έγινε ιδιαίτερα αγαπητός μέσα από τις σειρές «ER» και «The Pitt», ανακηρύχθηκε ο πιο σέξι άνδρας στον κόσμο για το 2026 από το περιοδικό People.

Ο 55χρονος ηθοποιός παραδέχτηκε ότι αρχικά πίστεψε πως επρόκειτο για φάρσα, καθώς, όπως δήλωσε στο περιοδικό, δεν φανταζόταν ποτέ ότι θα του απονεμόταν αυτή η τιμή. Η σύζυγός του, Σάρα, ωστόσο, τον έπεισε ότι άξιζε τη διάκριση, τονίζοντας πως αντανακλά τον χαρακτήρα του και τον τρόπο με τον οποίο είναι ως σύζυγος και πατέρας.

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Στην αποκλειστική συνέντευξή του στο People, ο Γουάιλι μίλησε και για την καθημερινότητά του μακριά από τα γυρίσματα. Όπως αποκάλυψε, συνηθίζει να ετοιμάζει το πρωινό για τη σύζυγο και την κόρη του, να γυμνάζεται και να φροντίζει τις δουλειές του σπιτιού, ενώ αστειεύτηκε ότι το πλύσιμο των πιάτων είναι η δική του αρμοδιότητα.

Η διάκριση έρχεται σε μια εξαιρετικά επιτυχημένη περίοδο της καριέρας του. Μετά την εμβληματική του παρουσία ως δρ. Τζον Κάρτερ στη σειρά «ER», ο ηθοποιός επέστρεψε δυναμικά στο ιατρικό δράμα με το «The Pitt», όπου υποδύεται τον δρα Μάικλ «Ρόμπι» Ραμπίνοβιτς. Για τον συγκεκριμένο ρόλο έχει κερδίσει δύο συνεχόμενα Emmy Α΄ Ανδρικού Ρόλου σε δραματική σειρά, σύμφωνα με το People.