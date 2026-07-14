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Ένα συγκλονιστικό βίντεο που προκαλεί σοκ έχει γίνει viral στο διαδίκτυο, καταγράφοντας τις δραματικές στιγμές που ακολούθησαν την πτώση ενός άνδρα από τους παγκοσμίου φήμης Καταρράκτες του Νιαγάρα.

Στο οπτικό υλικό, ο άνδρας φαίνεται να κολυμπά στα ορμητικά νερά του ποταμού, λίγα μόλις λεπτά αφότου, σύμφωνα με μαρτυρίες, παρασύρθηκε από τα ισχυρά ρεύματα και έπεσε από τους Horseshoe Falls, τον μεγαλύτερο και πιο εντυπωσιακό από τους τρεις καταρράκτες που αποτελούν το σύμπλεγμα των Καταρρακτών του Νιαγάρα.

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Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε στα τέλη του περασμένου Ιουνίου.

Όπως ανέφεραν αυτόπτες μάρτυρες, ο άνδρας βρέθηκε σε ιδιαίτερα επικίνδυνο σημείο, όταν τα ορμητικά νερά τον παρέσυραν μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Η πτώση του εκτιμάται ότι έγινε από ύψος περίπου 52 μέτρων.

Το βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τον δείχνει να παλεύει με τα αφρισμένα νερά και τα ισχυρά ρεύματα του ποταμού, προσπαθώντας να παραμείνει στην επιφάνεια.

Σωστικά συνεργεία που κινητοποιήθηκαν άμεσα κατάφεραν να τον εντοπίσουν στον κάτω ρου του ποταμού, να τον ανασύρουν από το νερό και να τον μεταφέρουν εσπευσμένα σε νοσοκομείο. Εκεί νοσηλεύεται με σοβαρά τραύματα, χωρίς όμως η ζωή του να βρίσκεται σε κίνδυνο.

Με αφορμή το περιστατικό, οι αρμόδιες υπηρεσίες απευθύνουν εκ νέου αυστηρή προειδοποίηση προς τους επισκέπτες, υπενθυμίζοντας ότι η πιστή τήρηση των μέτρων ασφαλείας και η αποφυγή εισόδου σε απαγορευμένες ζώνες είναι ζωτικής σημασίας, καθώς ακόμη και μια στιγμή απερισκεψίας μπορεί να αποδειχθεί μοιραία.