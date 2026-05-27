Αναστάτωση προκλήθηκε στη Λευκάδα, όταν το πρωί εντοπίστηκε σορός άνδρα στη θαλάσσια περιοχή του Πόρτο Κατσίκι, ενός από τα πιο πολυσύχναστα σημεία του νησιού.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το πτώμα ανήκει σε άνδρα περίπου 60 ετών, αγνώστων λοιπών στοιχείων, και εντοπίστηκε από πολίτες που βρίσκονταν στην περιοχή, οι οποίοι ειδοποίησαν άμεσα τις Αρχές.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις του Λιμενικού Σώματος, της Πυροσβεστικής και του ΕΚΑΒ, ενώ η σορός ανασύρθηκε από τη θάλασσα και μεταφέρθηκε αρχικά για τις προβλεπόμενες διαδικασίες και στη συνέχεια στο νοσοκομείο Λευκάδας. Όπως αναφέρεται, ο άνδρας έφερε τα ρούχα του, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει δυνατή η εξακρίβωση της ταυτότητάς του, γεγονός που δυσχεραίνει την έρευνα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, την προανάκριση έχουν αναλάβει οι λιμενικές αρχές, οι οποίες εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα σχετικά με τις συνθήκες θανάτου, χωρίς να αποκλείεται ακόμη και το ενδεχόμενο αυτοχειρίας.

Καθοριστικό ρόλο για τη διαλεύκανση της υπόθεσης αναμένεται να έχει η ιατροδικαστική εξέταση, η οποία θα προσδιορίσει τόσο τα αίτια θανάτου όσο και την ταυτότητα του άνδρα.