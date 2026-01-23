Η αστυνομία στο νότιο ινδικό κρατίδιο Κεράλα συνέλαβε μια γυναίκα σε σχέση με την αυτοκτονία ενός άνδρα, τον οποίο είχε κατηγορήσει ότι την άγγιξε με απρεπή τρόπο σε λεωφορείο.

Η σύλληψη ακολούθησε καταγγελία της οικογένειας του άνδρα, η οποία ισχυρίστηκε ότι αντιμετώπισε διαδικτυακή παρενόχληση μετά από το βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που δημοσιεύτηκε από τη γυναίκα και αυτό έγινε viral.

Advertisement

Advertisement

Η Shimjitha Musthafa, 35 ετών, δημοσίευσε την περασμένη εβδομάδα το βίντεο που κατέγραψε στο λεωφορείο, παρουσιάζοντάς το ως αποδεικτικό στοιχείο εναντίον του Deepak U, 42 ετών, τον οποίο κατηγόρησε ότι την χτύπησε με τον αγκώνα στο στήθος.

Breaking News Kerala: Tragedy Sparks Debate on Social Media Trials and Accountability

In a tragic incident from Kerala, Shimjitha Musthafa (35) recorded a video on a crowded KSRTC bus on January 16, 2026, accusing Deepak U (42) of deliberately touching her inappropriately. She… pic.twitter.com/PPl6cBjHmF January 23, 2026

Σε μια χώρα όπου η σεξουαλική παρενόχληση γυναικών σε πολυσύχναστους δημόσιους χώρους αποτελεί μάστιγα, όπως επισημαίνει το BBC, το βίντεο προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, με πολλούς να επικρίνουν τον Deepak.

Δύο ημέρες αργότερα, αυτοκτόνησε.

Οι φίλοι και η οικογένεια του Deepak λένε ότι αρνήθηκε τις κατηγορίες για σεξουαλική παρενόχληση και ότι ήταν αθώος. Είπαν επίσης ότι ήταν στενοχωρημένος από αυτό που περιέγραψαν ως «δίκη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης».

Η οικογένεια κατηγόρησε επίσης την Musthafa – που είναι δημιουργός περιεχομένου κοινωνικών μέσων που συνδέεται με ένα τοπικό πολιτικό κόμμα, την Ινδική Ένωση Μουσουλμανικών – ότι χρησιμοποίησε το βίντεο για να κερδίσει φήμη και ακολούθους.

Advertisement

Kerala Police arrested influencer Shimjitha Musthafa after a viral bus harassment video allegedly led to Deepak’s suicide in Kozhikode, sparking debate on online accusations and social media accountability. #KeralaInfluencerCase#ViralAccusationDebate

#keralanews pic.twitter.com/pKkyd20oh3 — Mumbai News (@MumbaiNewsHQ) January 23, 2026

Σε ένα άλλο βίντεο που ανέβηκε πριν από τη σύλληψή της, η Musthafa το αρνήθηκε, λέγοντας ότι κατέγραψε και δημοσίευσε το πρώτο βίντεο «για να αναδείξει ένα σοβαρό κοινωνικό και ψυχολογικό πρόβλημα».

Αφού η μητέρα του Deepak υπέβαλε καταγγελία, η αστυνομία κινήθηκε εναντίων της Musthafa και για συνέργεια σε αυτοκτονία, όπως αναφέρει το NDTV India.

Advertisement

Την Τετάρτη, προφυλακίστηκε για 14 ημέρες.

Η επιτροπή ανθρωπίνων δικαιωμάτων της πολιτείας της Κεράλα έδωσε επίσης εντολή στην αστυνομία στην περιοχή Kozhikode της πολιτείας να υποβάλει την έκθεση έρευνάς της εντός μιας εβδομάδας.

Η αυτοκτονία του Deepak στις 18 Ιανουαρίου, μια μέρα αφότου έγινε 42 ετών, έχει προκαλέσει τεράστια οργή στην Ινδία, με την οικογένεια, τους φίλους και τους ακτιβιστές για τα δικαιώματα των ανδρών να μιλούν υπέρ του.

Advertisement

Το περιστατικό έχει προκαλέσει μια έντονη συζήτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τις απόψεις των χρηστών να είναι εντελώς διαφορετικές.

Shimjitha Musthafa posted a video alleging that a 42-year-old man, Deepak, had touched her inappropriately in a crowded bus.



The video went viral, and social media instantly turned against Deepak, labelling him a molester.



Deepak decided to take legal action against Shimjitha… pic.twitter.com/GgrjBsHrBk — Ekamnyaay (@ekamnyaay) January 22, 2026

Ο χρήστης του X, Jaison Philip, έγραψε ότι το «χτύπημα του στήθους με αγκώνα» των γυναικών ήταν μια «δοκιμασμένη στο χρόνο στρατηγική από διεστραμμένους». «Ακόμα και όταν ήμουν στην εφηβεία μου, οι συμμαθητές μου συνήθιζαν να δείχνουν, προς φρίκη μου, πώς αυτό μπορεί να γίνει σε σχεδόν οποιοδήποτε κορίτσι που περπατούσε στο δρόμο/μέσα μαζικής μεταφοράς». Πρόσθεσε ότι ενώ οι ακτιβιστές για τα δικαιώματα των ανδρών «προσπαθούσαν να διαλύσουν τη γυναίκα» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ένιωθε ότι «είχε το δικαίωμα να καταγράψει αυτό που θεωρούσε σεξουαλική επίθεση».

Advertisement

Ο Philip απαντούσε σε μια ανάρτηση ενός άλλου χρήστη, του Suraj Kumar Bauddh, ο οποίος είχε γράψει ότι «η δίκη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σκότωσε έναν νεαρό». Ο Baudhh υποστήριξε ότι το βίντεο δεν τεκμηρίωνε οριστικά τη σεξουαλική παρενόχληση και ότι ο Deepak αυτοκτόνησε επειδή «δεν μπορούσε να ανεχθεί τη δημόσια ντροπή και τη δολοφονία του χαρακτήρα του».

Advertisement

Αρκετές γυναίκες έχουν επίσης μοιραστεί τις εμπειρίες τους από σεξουαλική παρενόχληση ή επίθεση σε δημόσιους χώρους μετά την ανάρτηση του βίντεο. Άλλοι έχουν αμφισβητήσει γιατί η Μουστάφα ηχογράφησε και δημοσίευσε το βίντεο αντί να αντιμετωπίσει τον άνδρα ή να παραπονεθεί στην αστυνομία.