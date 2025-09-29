Μετά από τέσσερις ημέρες σε μηχανική υποστήριξη, ο Roscoe δεν τα κατάφερε. Το αγαπημένο βρετανικό μπουλντόγκ του Λιούις Χάμιλτον απεβίωσε το βράδυ της Κυριακής, όπως έκανε γνωστό ο οδηγός της Ferrari.

Ο τετράποδος φίλος του νοσηλευόταν με βαριά πνευμονία και, παρά το γεγονός ότι οι γιατροί κατάφεραν να τον επαναφέρουν στη ζωή ύστερα από ανακοπή, η μάχη αυτή αποδείχθηκε άνιση.

«Έχασα τον καλύτερό μου φίλο. Σας ευχαριστώ όλους για την αγάπη που του δείξατε όλα αυτά τα χρόνια. Roscoe για πάντα», έγραψε ο 40χρονος Βρετανός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Χάμιλτον πήρε τη δύσκολη απόφαση να αποσυνδέσει τον λατρεμένο του σκύλο από τα μηχανήματα υποστήριξης.

Ο Roscoe ήταν 13 ετών, ξεπερνώντας σημαντικά το προσδόκιμο ζωής για τη συγκεκριμένη ράτσα (8-10 έτη). Πριν από εκείνον, ο Χάμιλτον είχε μία σκυλίτσα, την Coco. «Είναι με την Coco τώρα», σημείωσε συγκινημένος ο Βρετανός πιλότος στο Χ.