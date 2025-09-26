Δύσκολες στιγμές περνά ο επτάκις παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1, Λιούις Χάμιλτον, καθώς ο αγαπημένος του σκύλος, Roscoe, νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση με βαριά πνευμονία και βρίσκεται σε κώμα.

Όπως αναφέρει ο 40χρονος Βρετανός πιλότος της Ferrari σε ανάρτησή του στα social media, πριν λίγες ημέρες ο Roscoe εμφάνισε σοβαρή πνευμονία, δυσκολευόταν να αναπνεύσει και χρειάστηκε να εισαχθεί στο νοσοκομείο, όπου του χορηγήθηκε καταστολή για να ηρεμήσει κατά τη διάρκεια των εξετάσεων. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, η καρδιά του σταμάτησε, αλλά οι γιατροί κατάφεραν να τον επαναφέρουν.

Πλέον, ο Roscoe βρίσκεται σε κώμα, και αύριο (27/9) οι γιατροί θα προσπαθήσουν να τον ξυπνήσουν, χωρίς να είναι βέβαιο αν θα τα καταφέρει. Ο Χάμιλτον δηλώνει ότι βρίσκεται στο πλευρό του αγαπημένου του σκύλου σε αυτές τις δύσκολες ώρες.

Η ανάρτηση του Βρετανού οδηγού:

«Παρακαλώ κρατήστε τον Roscoe στις σκέψεις σας. Θέλω να σας κρατώ ενήμερους. Ο Roscoe εμφάνισε ξανά πνευμονία και δυσκολευόταν να αναπνεύσει.

Εισήχθη στο νοσοκομείο και του χορηγήθηκε καταστολή για να ηρεμήσει κατά τη διάρκεια των εξετάσεων, και στη διάρκεια της διαδικασίας η καρδιά του σταμάτησε.

Κατάφεραν να τον επαναφέρουν και τώρα βρίσκεται σε κώμα. Δεν ξέρουμε αν θα ξυπνήσει από αυτό. Αύριο θα προσπαθήσουμε να τον ξυπνήσουμε. Είμαι δίπλα του και θέλω να σας ευχαριστήσω όλους για τις προσευχές και τη στήριξή σας».