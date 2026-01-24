Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν στα Τίρανα κατά τη διάρκεια αντικυβερνητικής διαδήλωσης το απόγευμα του Σαββάτου 24 Ιανουαρίου. Η κινητοποίηση είχε ξεκινήσει ειρηνικά μετά από κάλεσμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, με κύρια αιτήματα την παραίτηση της κυβέρνησης και απαντήσεις σχετικά με υποθέσεις διαφθοράς και πολιτικά σκάνδαλα που φέρεται να αφορούν ανώτατα κυβερνητικά στελέχη.

Τα επεισόδια κλιμακώθηκαν αμέσως μετά την ομιλία του προέδρου του Δημοκρατικού Κόμματος της Αλβανίας και πρώην πρωθυπουργού, Σαλί Μπερίσα. Ορισμένοι διαδηλωτές εκτόξευσαν βόμβες μολότοφ και πυροτεχνήματα προς το κτίριο όπου στεγάζεται το γραφείο του πρωθυπουργού Έντι Ράμα, με αποτέλεσμα οι αστυνομικές δυνάμεις να απαντήσουν χρησιμοποιώντας χημικά και ειδικά οχήματα με νερό για να διαλύσουν το πλήθος. Η ένταση συνεχίστηκε καθώς οι διαδηλωτές κατευθύνθηκαν προς το Κοινοβούλιο, δημιουργώντας σκηνές χάους στο κέντρο της πρωτεύουσας.

Σύμφωνα με τα αλβανικά μέσα ενημέρωσης, τουλάχιστον πέντε αστυνομικοί τραυματίστηκαν με εγκαύματα και χρειάστηκε να μεταφερθούν στο νοσοκομείο. Ο αριθμός των τραυματιών ανάμεσα στους διαδηλωτές παραμένει αδιευκρίνιστος μέχρι στιγμής. Παρά την αρχική ειρηνική μορφή της διαδήλωσης, η ένταση φανερώνει το βάθος της πολιτικής αντιπαράθεσης στη χώρα.

Μεταξύ των αιτημάτων των διαδηλωτών περιλαμβάνονται κατηγορίες που σχετίζονται με ανώτερα κυβερνητικά στελέχη, ενώ αναφέρονται και υποθέσεις στις οποίες φέρεται να εμπλέκεται η αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Μπελίντα Μπαλούκου. Η κατάσταση παραμένει τεταμένη, με τις αρχές να καλούν σε ηρεμία και να τονίζουν τη σημασία αποφυγής βίας.

Η διαδήλωση στα Τίρανα έρχεται σε μια περίοδο αυξανόμενης πολιτικής έντασης στην Αλβανία, με τη χώρα να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, ενώ οι πολίτες και η διεθνής κοινότητα εκφράζουν ανησυχία για την κλιμάκωση των επεισοδίων.