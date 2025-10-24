Οι ισπανικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη της οικιακής βοηθού του Ίκερ Κασίγιας για κλοπή πέντε ρολογιών μεγάλης αξίας από το σπίτι του πρώην τερματοφύλακα της Ρεάλ Μαδρίτης και της Εθνικής Ισπανίας.

Πιο συγκεκριμένα, όλα ξεκίνησαν στις 16 Οκτωβρίου, όταν ο πρώην διεθνής τερματοφύλακας αντιλήφθηκε την απουσία των ρολογιών του και το κατήγγειλε στην αστυνομία. Οι έρευνες ολοκληρώθηκαν αρκετά γρήγορα, καθώς υπήρχαν πληροφορίες ότι οι δύο δράστες θα έφευγαν από τη χώρα. Αυτή η πληροφορία, οδήγησε την αστυνομία στη σύλληψή τους στις 21 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η οικιακή βοηθός απέσπασε τα ρολόγια από το σπίτι του Κασίγιας και τα αντικατέστησε με φθηνότερες απομιμήσεις, γεγονός που ο πρώην ποδοσφαιριστής της Ρεάλ Μαδρίτης αντιλήφθηκε έγκαιρα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η εν λόγω οικιακή βοηθός ήταν άτομο μεγάλης εμπιστοσύνης για τον Κασίγιας και η κλοπή των ρολογιών ήταν κάτι που δεν μπορούσε να φανταστεί. Μεταξύ των κλοπιμαίων ήταν και κάποια ρολόγια Rolex, η αξία των οποίων ξεπερνά τα 50.000 ευρώ για το καθένα.

(Με πληροφορίες από Daily Mail)