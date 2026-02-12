Τα λούτρινα αρκουδάκια, που στόλιζαν τη βιτρίνα ανθοπωλείου, στη Θεσσαλονίκη, έβαλαν στο μάτι 3 άτομα, τα οποία έκλεψαν, λίγες ημέρες πριν τη γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου.

Οι δράστες πλησίασαν το κατάστημα τις πρώτες πρωινές ώρες. Ο ιδιοκτήτης του ανθοπωλείου είχε διακοσμήσει τη βιτρίνα με λούτρινα κουκλάκια και ρομαντικά στολίδια, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τη γιορτή των ερωτευμένων.

Σοκαρισμένος ο ιδιοκτήτης

Ανάμεσα στους τρεις δράστες βρισκόταν και ένα ανήλικο κορίτσι.

Ο ιδιοκτήτης, όταν αντιλήφθηκε τι συνέβαινε, δήλωσε σοκαρισμένος, καθώς δεν μπορούσε να πιστέψει ότι κάποιοι επιχείρησαν να αφαιρέσουν διακοσμητικά αντικείμενα μικρής αξίας από τη βιτρίνα του καταστήματός του.