Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Πέθανε ο 67χρονος που δέχθηκε άγρια επίθεση από τον πρώην γαμπρό του, το βράδυ της Παρασκευής, στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης.

Το θύμα είχε μεταφερθεί σε κρίσιμη κατάσταση στο Νοσοκομείο Ιπποκράτειο και παρά τις προσπάθειες των γιατρών άφησε την τελευταία του πνοή τις πρώτες πρωινές ώρες.

Advertisement

Advertisement

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη διάρκεια του σοβαρού επεισοδίου που σημειώθηκε λίγο μετά τις 22.00, το θύμα δέχθηκε πολλαπλά χτυπήματα στο κεφάλι από τον 38χρονο πρώην γαμπρό του, μέσα σε διαμέρισμα στον Εύοσμο.

Ο λόγος της συμπλοκής που κατέληξε σε φονικό, φαίνεται πως ήταν προσωπικές διαφορές μεταξύ των δύο ανδρών.

Οι διασώστες του ΕΚΑΒ που έφτασαν στο σημείο τον μετέφεραν στο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης και απο την αρχή η κατάστασή του κρίθηκε εξαιρετικά κρίσιμη.

Μετά τον θάνατο του 67χρονου, ο 38χρονος που συνελήφθη κατηγορείται για ανθρωποκτονία και θα οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν απασχολήσει για υποθέσεις ναρκωτικών ουσιών.

Την έρευνα για την υπόθεση έχουν αναλάβει οι αστυνομικοί του Τμήματος Ασφαλείας Κορδελιού – Ευόσμου.