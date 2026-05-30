Σοκάρουν οι λεπτομέρειες της δολοφονίας 33χρονου στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος διατηρούσε δεσμό με τη γυναίκα του εργοδότη του, με αποτέλεσμα ο τελευταίος να τον σκοτώσει, να τον τεμαχίσει και να προσπαθήσει να εξαφανίσει τη σορό του.

Το αποτρόπαιο έγκλημα έγινε το 2022, αρχές Ιουνίου, ωστόσο εξιχνιάστηκε μόλις πριν από λίγες ημέρες, με την προσαγωγή ενός 38χρονου Πακιστανού και της συζύγου του.

Ο 38χρονος είναι ο απατημένος σύζυγος και φερόμενος δολοφόνος -μαζί με συνεργούς- του 33χρονου, επίσης Πακιστανού, ενώ η σύζυγός του, Ελίβ, επιβεβαίωσε τον δεσμό που είχε συνάψει με το θύμα και τις τελευταίες τηλεφωνικές επικοινωνίες της μαζί του πριν από τη δολοφονία του. Πάντως ο 38χρονος αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή στην ανθρωποκτονία.

Πώς έγινε η άγρια δολοφονία στη Θεσσαλονίκη

Η άγρια δολοφονία έγινε τον Ιούνιο του 2022, έπειτα από «ενέδρα» που είχαν στήσει στο θύμα ο απατημένος σύζυγος μαζί με ακόμα τέσσερα άτομα.

Στις 13 Ιουνίου 2022, ο 33χρονος Καμράν έφτασε στη Θεσσαλονίκη -από την Κρήτη όπου είχε καταφύγει για να γλυτώσει από τους διώκτες του- προκειμένου να συναντηθεί μυστικά με την Ελίβ,, όπως προκύπτει από τις τελευταίες επικοινωνίες τους.

Η επικείμενη συνάντησή τους και η άφιξη του Καμράν στη Θεσσαλονίκη με κάποιον τρόπο ήρθε σε γνώση του συζύγου της. Λίγες ώρες αφότου έφθασε στη Θεσσαλονίκη απήχθη από την περιοχή του Σιδηροδρομικού Σταθμού Θεσσαλονίκης και μεταφέρθηκε στην περιοχή του Καλοχωρίου, όπου δολοφονήθηκε από τους πέντε δράστες, η σορός του τεμαχίστηκε και πετάχθηκε στη θάλασσα.

Πώς έφτασε στους δράστες η ΕΛ.ΑΣ.

Από την έρευνα που έκαναν οι αστυνομικοί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, από την εξέταση μαρτύρων, από βιντεοληπτικό υλικό, και την οικονομική έρευνα σε τράπεζες, ταυτοποίησαν τους δράστες της άγριας δολοφονίας.

Αρχικά, διαπίστωσαν ότι οι δράστες χρησιμοποίησαν για τη μεταφορά και βύθιση στη θάλασσα της τεμαχισμένης σορού μία πλαστική βάρκα ψαρά, η οποία ήταν δεμένη στην ακτή, στην τοποθεσία Κουιάνος, σε κοντινή απόσταση από το σημείο εντοπισμού του πτώματος.

Η βάρκα εντοπίστηκε το πρωί της 13ης ή 14ης-6-2022 από τον ιδιοκτήτη της, δεμένη σε άλλο σημείο από εκείνο που συνήθιζε. Είχαν αφαιρεθεί από το εσωτερικό της τα κουπιά και άλλα μικροαντικείμενα.

Από την ιατροδικαστική εξέταση του πτώματος διαπιστώθηκε ότι η ανθρώπινη σορός αποτελούνταν από τμήμα ανδρικού πτώματος από το ύψος του λαιμού έως το ύψος της κοιλιακής χώρας, με τα άνω άκρα και το αριστερό κάτω άκρο από το ύψος του μηρού έως το πέλμα. Βρισκόταν σε κατάσταση σήψης και σαπωνοποίησης και τα τραύματα τομής που έφερε ήταν μεταθανάτια και παρέπεμπαν σε διαμελισμό. Η αιτία θανάτου ήταν απροσδιόριστη, καθώς δεν εντοπίσθηκαν προθανάτιες κακώσεις.

Τα αποτυπώματα αποκάλυψαν την ταυτότητα του θύματος

Από τα αποτυπώματα του θύματος, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι πρόκειται για σεσημασμένο με στοιχεία που παρέπεμπαν σε άτομο ηλικίας 28 χρόνων από το Πακιστάν.

Μετά από συνεννοήσεις με την πρεσβεία του Πακιστάν στην Αθήνα, εντοπίστηκαν τα ακριβή στοιχεία του θύματος. Επρόκειτο για τον 33χρονο Kamran Abbas.

Το θύμα είχε έρθει παράνομα στη χώρα μας το 2018, και είχε συλληφθεί. Στη συνέχεια ταξίδεψε και διέμεινε στη Θεσσαλονίκη τουλάχιστον έως τον Φεβρουάριο του 2020, ενώ από τον Μάρτιο του 2020 δήλωνε ως τόπο διαμονής το Τυμπάκι Ηρακλείου Κρήτης.

Ο Καμράν το 2019 είχε συλληφθεί γιατί εργαζόταν ως πλανόδιος μικροπωλητής χωρίς άδεια, ενώ το 2020 κατηγορήθηκε δύο φορές για ληστεία.

Δούλευε στο εστιατόριο του δολοφόνου του

Ο Καμράν, όταν το 2020 πήγε στη Θεσσαλονίκη, εργαζόταν στο εστιατόριο που διατηρούσε ο 38χρονος Ιμράν, επίσης από το Πακιστάν.

Κατά την εργασία του εκεί γνωρίστηκε με τη σύζυγο του εργοδότη του και προχώρησε σε ερωτική σχέση μαζί της. Μετά από λίγο καιρό ο 38χρονος ιδιοκτήτης του εστιατορίου κατάλαβε την παράνομη σχέση, απέλυσε τον Καμράν, ενώ μάρτυρες ανέφεραν ότι ήθελε να τον εκδικηθεί.

Για αυτούς τους λόγους ο 38χρονος στις 21 Ιανουαρίου 2020 υπέβαλε μήνυση σε βάρος του Καμράν για ληστεία και στις 27 Ιουνίου 2020 έκανε το ίδιο. Κάποιες ημέρες αργότερα ο απατημένος σύζυγος κατήγγειλε τον αντίζηλο για παράνομη βία και εξύβριση, ενώ στη συνέχεια απηύθυνε απειλές κατά της ζωής του, ακόμη και προς την οικογένειά του.

Ο 38χρονος μαζί με πέντε ακόμη άτομα χτύπησαν και μαχαίρωσαν τον Καμράν, ενώ, μετά τις εκατέρωθεν μηνύσεις, το θύμα συνελήφθη στην προσπάθειά του να διαφύγει στη Βόρεια Μακεδονία και αποφυλακίσθηκε έπειτα από 14-15 μήνες.

Έφυγε από τη Θεσσαλονίκη για να γλυτώσει

Ο Καμράν μετά την αποφυλάκισή του, φοβούμενος τα αντίποινα από τον απατημένο σύζυγο, μετακόμισε στο Τυμπάκι Κρήτης. Μάλιστα, ειδοποίησε συγγενείς του πως αν του συμβεί κάτι υπεύθυνος θα ήταν ο πρώην εργοδότης του και δύο φίλοι του, ηλικίας 41 και 27 χρόνων.

Παρά τη μετακόμισή του στην Κρήτη, όμως, διατήρησε την καθημερινή τηλεφωνική επικοινωνία με την Ελίβ, κάτι που αποδείχθηκε μοιραίο για εκείνον.

Όσον αφορά τους συνεργούς του 38χρονου εστιάτορα, όπως διαπιστώθηκε, δύο ομοεθνείς συνεργοί του, 41 και 28 χρόνων, διέφυγαν από την Ελλάδα λίγες ημέρες μετά τη δολοφονία, ενώ ένας 27χρονος έναν χρόνο αργότερα.