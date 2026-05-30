Αναστάτωση προκλήθηκε χθες από την εκδήλωση αεροστρόβιλου σε πίστα karting στο Λάκκωμα Θεσσαλονίκης. Οι ισχυροί άνεμοι παρέσυραν τέντες και διάφορα αντικείμενα, χωρίς ωστόσο να σημειωθούν τραυματισμοί ή σοβαρές ζημιές σε ανθρώπους.

Οι ριπές του ανέμου παρέσυραν τέντες και εξοπλισμό που βρισκόταν στις εγκαταστάσεις της πίστας αλλά ευτυχώς δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί και οι επισκέπτες απομακρύνθηκαν έγκαιρα από τα σημεία όπου υπήρχε κίνδυνος.

Μετά το πέρασμα του αεροστρόβιλου, οι υπεύθυνοι της επιχείρησης πραγματοποίησαν ελέγχους στις εγκαταστάσεις, προκειμένου να διαπιστωθεί το μέγεθος των ζημιών και να διασφαλιστεί ότι ο χώρος παραμένει ασφαλής για εργαζόμενους και επισκέπτες.

Οι μετεωρολόγοι επισημαίνουν ότι παρόμοια φαινόμενα μπορούν να εκδηλωθούν τοπικά και με μικρή χρονική προειδοποίηση, ιδιαίτερα σε περιόδους έντονης αστάθειας της ατμόσφαιρας. Για τον λόγο αυτό, οι πολίτες καλούνται να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών και να αποφεύγουν την παραμονή σε ανοιχτούς χώρους όταν εκδηλώνονται ισχυρά καιρικά φαινόμενα.