Φαίνεται πως η Cher σκέφτεται σοβαρά το ενδεχόμενο να ανέβει ξανά τα σκαλιά της εκκλησίας, με τη Mirror να μεταδίδει ότι, σχεδόν πέντε δεκαετίες μετά τη λήξη του δεύτερου γάμου της, η διάσημη τραγουδίστρια φέρεται έτοιμη να παντρευτεί τον σύντροφό της, Alexander «AE» Edwards, πριν συμπληρώσει τα 80 της χρόνια τον ερχόμενο Μάιο.

Σύμφωνα με άτομο από το περιβάλλον της το οποίο μίλησε στη βρετανική εφημερίδα, η Cher «δεν ενδιαφέρεται καθόλου για τη διαφορά ηλικίας», ενώ τόσο η ίδια όσο και ο Edwards αισθάνονται έτοιμοι να προχωρήσουν σε μια επίσημη δέσμευση. Όπως ανέφερε η ίδια πηγή, η τραγουδίστρια θεωρεί τον εορτασμό των 80ών γενεθλίων της την ιδανική αφορμή για να επισημοποιήσει τη σχέση τους.

Παρόλα αυτά, εκπρόσωπος της Σερ διέψευσε το σχετικό δημοσίευμα, δηλώνοντας στο Page Six ότι οι πληροφορίες αυτές «δεν ανταποκρίνονται στην αλήθεια».

Η ίδια η τραγουδίστρια του «If I Could Turn Back Time» έχει μιλήσει ανοιχτά για τη μεγάλη ηλικιακή διαφορά με τον σύντροφό της. Σε συνέντευξή της στο CBS News, είχε τονίσει ότι «δεν ζουν τη ζωή μου, κανείς δεν γνωρίζει τι συμβαίνει μεταξύ μας, αλλά περνάμε υπέροχα». Στην ίδια συνέντευξη είχε επισημάνει πως η ηλικία δεν αποτελεί ζήτημα ούτε για τον Edwards, ο οποίος της έχει πει χαρακτηριστικά: «Ξέρεις, μεγαλώνεις, αλλά το πνεύμα σου είναι νεότερο».

Η Cher δεν έχει κρύψει την αγάπη και τον θαυμασμό της για τον σύντροφό της, δηλώνοντας: «Τον αγαπώ. Νομίζω ότι είναι πανέμορφος. Είναι εξαιρετικά ταλαντούχος, από τους πιο ταλαντούχους ανθρώπους που έχω γνωρίσει ποτέ». Το ζευγάρι είναι μαζί από τον Νοέμβριο του 2022.

Με πληροφορίες από Page Six