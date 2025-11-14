Εκατοντάδες άνδρες και γυναίκες συγκεντρώθηκαν σήμερα στο τέμενος Εμαμζαντέχ Σάλεχ στη βόρεια Τεχεράνη, συμμετέχοντας σε ομαδική προσευχή με σκοπό να ζητήσουν από τον Θεό την επιστροφή των βροχοπτώσεων. Το Ιράν αντιμετωπίζει μία από τις σοβαρότερες ξηρασίες των τελευταίων δεκαετιών, με πολλούς ειδικούς να προειδοποιούν για πρωτοφανή έλλειψη νερού. Σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους, το επίπεδο βροχόπτωσης στην Τεχεράνη είναι «σχεδόν πρωτόγνωρο εδώ και έναν αιώνα», ενώ η κατάσταση επιδεινώθηκε το φθινόπωρο, όταν σε 15 από τις 31 επαρχίες της χώρας δεν έπεσε ούτε σταγόνα βροχής.

Μέσα στο ήδη κρίσιμο περιβάλλον λειψυδρίας, η κυβέρνηση αποφάσισε να προχωρήσει σε προγραμματισμένες διακοπές ηλεκτροδότησης στη μεγαλούπολη των άνω των 10 εκατομμυρίων κατοίκων, σε μια προσπάθεια περιορισμού της κατανάλωσης ενέργειας και νερού. Οι πιστοί που συμμετείχαν στη σημερινή προσευχή –μια πρακτική που συνηθίζεται τόσο από σουνίτες όσο και από σιίτες μουσουλμάνους κατά περιόδους ξηρασίας– έφτασαν στο τέμενος με έντονη συναισθηματική φόρτιση. Πολλοί ξέσπασαν σε κλάματα, ενώ, σύμφωνα με τη θρησκευτική παράδοση, άνδρες και γυναίκες προσευχήθηκαν σε χωριστούς χώρους, με όλες τις γυναίκες να φορούν την παραδοσιακή μαντίλα.

Advertisement

Advertisement

Η γεωγραφική θέση της Τεχεράνης, στη νότια πλαγιά της οροσειράς Αλμπόρζ, συνήθως χαρίζει στην περιοχή χιονοσκέπαστες κορυφές και ψυχρούς χειμώνες. Ωστόσο, φέτος τα βουνά παραμένουν εξαιρετικά στεγνά, γεγονός που επιτείνει τις ανησυχίες για το μέλλον της υδροδότησης. Η πόλη καταναλώνει καθημερινά περίπου 3 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού, ενώ από τα πέντε φράγματα που την τροφοδοτούν, το ένα έχει ήδη αδειάσει και ένα δεύτερο διαθέτει λιγότερο από 8% των αποθεμάτων του.

Την περασμένη εβδομάδα, ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν προειδοποίησε ότι, εάν δεν σημειωθούν βροχοπτώσεις έως το τέλος του έτους, η Τεχεράνη ενδέχεται να χρειαστεί ακόμη και να εκκενωθεί, χωρίς όμως να διευκρινίσει τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσε να υλοποιηθεί ένα τέτοιο σχέδιο.

Hundreds of devout Iranians gather at the Imamzadeh Saleh Shrine in northern Tehran to perform rain prayer (Salat al-Istisqa) rituals.



Follow Press TV on Telegram: https://t.co/h0eMpigtxM pic.twitter.com/VgD2EgxWJc — PressTV Extra (@PresstvExtra) November 14, 2025