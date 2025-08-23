Σάλο έχει προκαλέσει στη Δανία η υπόθεση της 18χρονης Ιβάνα Νικολίνε Μπρένλουντ, από τη Γροιλανδία, καθώς της πήραν το μωρό μόλις μία ώρα μετά τη γέννησή του σε νοσοκομείο του Χβιντόβρε, κοντά στην Κοπεγχάγη.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τον Guardian, η υπόθεση έρχεται σε αντίθεση με τον νέο νόμο που απαγορεύει τα τεστ «γονικής επάρκειας» (FKU) για οικογένειες γροιλανδικής καταγωγής.

Παρά την απαγόρευση, η νεαρή μητέρα υποβλήθηκε σε αξιολόγηση, με αποτέλεσμα οι αρχές να αποφασίσουν την απομάκρυνση του βρέφους. Τα τεστ FKU είχαν δεχθεί έντονη κριτική από οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων ως πολιτισμικά ακατάλληλα για τους Ινουίτ, με τη νομοθεσία να τίθεται σε ισχύ τον περασμένο Μάιο.

Οι Αρχές ενημέρωσαν την Μπρένλουντ ότι το μωρό της αφαιρέθηκε, εξαιτίας του τραύματος που υπέστη από τον θετό της πατέρα, ο οποίος εκτίει ποινή φυλάκισης για σεξουαλική κακοποίηση σε βάρος της. Παρά το γεγονός ότι γεννήθηκε στη Γροιλανδία από γονείς γροιλανδικής καταγωγής, ο δήμος φέρεται να της είπε ότι «δεν είναι αρκετά Γροιλανδή», ώστε να υπάγεται στον νέο νόμο.



Διαμαρτυρίες και πολιτικές αντιδράσεις



Η υπουργός Κοινωνικών Υποθέσεων της Δανίας, Σόφι Χέστορπ Άντερσεν, δήλωσε «ανήσυχη» και ζήτησε εξηγήσεις από τον δήμο Χόγιε-Τάαστροπ, που έλαβε την επίμαχη απόφαση. Η υπόθεση έχει προκαλέσει διαδηλώσεις σε Γροιλανδία, Δανία, Ισλανδία και Βόρεια Ιρλανδία, με τους ακτιβιστές να κάνουν λόγο για «φρικιαστική» πρακτική εις βάρος των Γροιλανδών.

Η μητέρα του παιδιού περιέγραψε με δάκρυα στα μάτια τη μοναδική φορά που της επετράπη να δει το μωρό της για μία ώρα, χωρίς να μπορεί να το αγκαλιάσει ή να το φροντίσει. Τόνισε ότι το παιδί της αφαιρέθηκε λόγω τραυμάτων που υπέστη στην παιδική της ηλικία, κάτι που, όπως λέει, δεν θα έπρεπε να αποτελεί αιτία τιμωρίας.



Η νεαρή μητέρα επιτρέπεται να βλέπει το παιδί της μόνο δύο φορές τον μήνα υπό επίβλεψη, ενώ η έφεσή της θα εξεταστεί στις 16 Σεπτεμβρίου. Ο δήμος παραδέχθηκε λάθη στη διαδικασία και βρίσκεται σε επικοινωνία με το ειδικό τμήμα VISO για να βρεθεί, όπως αναφέρει, «η καλύτερη δυνατή λύση για την οικογένεια»