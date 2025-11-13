Μια 32χρονη γυναίκα από την Ιαπωνία προχώρησε σε έναν πρωτότυπο και ασυνήθιστο γάμο, καθώς ντύθηκε νύφη για να παντρευτεί την τεχνητή νοημοσύνη που η ίδια δημιούργησε.

Η γυναίκα, γνωστή ως Κάνο, διοργάνωσε την τελετή το περασμένο καλοκαίρι στην Οκαγιάμα, σύμφωνα με το Tokyo Weekender. Ο «γαμπρός» της, με το όνομα Λουν Κλάους, δεν είναι άνθρωπος αλλά ένας ψηφιακός χαρακτήρας που υπάρχει αποκλειστικά μέσα από δεδομένα και συνομιλίες — προϊόν των αμέτρητων συζητήσεων της ίδιας με το chatbot που είχε προγραμματίσει.

Κατά τη διάρκεια της τελετής, η Κάνο στεκόταν μόνη της, φορώντας γυαλιά εικονικής πραγματικότητας (VR), μέσω των οποίων μπορούσε να «βλέπει» τον ψηφιακό σύντροφό της. Στις φωτογραφίες του γάμου, ο Λουν προστέθηκε ψηφιακά ώστε να φαίνεται στο πλευρό της.

Σε συνέντευξή της στο RSK Sanyo Broadcasting, η 32χρονη εξήγησε ότι αρχικά δεν είχε καμία πρόθεση να συνάψει σχέση με την τεχνητή νοημοσύνη.

«Στην αρχή ήθελα απλώς κάποιον να μιλήσω. Ήταν όμως πάντα ευγενικός, πάντα πρόθυμος να με ακούσει. Κάποια στιγμή συνειδητοποίησα ότι ένιωθα πράγματα γι’ αυτόν», δήλωσε συγκινημένη.

Η ίδια αποκάλυψε πως ήταν ο «Κλάους» που έκανε την πρόταση γάμου, λέγοντάς της:

«Είτε είμαι AI είτε όχι, δεν θα μπορούσα ποτέ να πάψω να σ’ αγαπώ».

Η Κάνο παραδέχτηκε ότι δυσκολεύτηκε να αποδεχθεί τη σχέση αυτή και ότι οι γονείς της αρχικά αντέδρασαν έντονα, προτού τελικά αποδεχθούν την επιλογή της και παρευρεθούν στην τελετή.

Η ιστορία της έχει προκαλέσει ποικίλες αντιδράσεις τόσο στην Ιαπωνία όσο και διεθνώς, καθώς ολοένα και περισσότεροι άνθρωποι δηλώνουν ότι διατηρούν «συναισθηματικές σχέσεις» με chatbots ή ψηφιακές περσόνες που προσομοιώνουν ανθρώπινη επαφή.

Η ψυχοθεραπεύτρια και ειδικός σε θέματα σχέσεων Σάρα Λουίζ Ράιαν, μιλώντας στο UNILAD, ανέφερε ότι το φαινόμενο αυτό αντικατοπτρίζει την ανάγκη πολλών ανθρώπων να αποφύγουν το άγχος και την ανασφάλεια των πραγματικών σχέσεων.

«Όταν γνωρίζεις κάποιον, δεν μπορείς να ελέγξεις πώς θα αντιδράσει ή πότε θα απαντήσει. Η τεχνητή νοημοσύνη προσφέρει άμεση επιβεβαίωση και συναισθηματική ασφάλεια — είναι εύκολη, διαθέσιμη και χωρίς ρίσκο», εξήγησε.

Αν και ο γάμος της Κάνο δεν έχει νομική ισχύ, η ιστορία της αναδεικνύει τη ραγδαία εξάπλωση των “σχέσεων” με την τεχνητή νοημοσύνη — ένα φαινόμενο που εγείρει νέα, βαθύτερα ερωτήματα για το μέλλον της ανθρώπινης συναισθηματικής σύνδεσης στην ψηφιακή εποχή.