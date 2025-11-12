Ένα βίντεο που έγινε viral και προκάλεσε αντιδράσεις στο φετινό διαγωνισμό Μις Υφήλιος, αφού όσοι το είδαν διαπίστωσαν ότι έδειχνε τη Μις Ισραήλ να ρίχνει ένα δολοφονικό βλέμμα στη Μις Παλαιστίνη.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα στο Ισραήλ, η Mέλανι Σιράζ , που εκπροσωπεί τη χώρα της, αρνήθηκε τις κατηγορίες, επιμένοντας ότι δεν κοίταζε εχθρικά τη συναγωνίστριά της, αφού δέχτηκε σκληρές επιθέσεις στο διαδίκτυο για το περιστατικό.

Advertisement

Advertisement

Όπως δήλωσε σύμφωνα με το Times of Israel: «Είναι απολύτως ξεκάθαρο ότι απλώς κοίταζα προς τις άλλες διαγωνιζόμενες καθώς ανέβαιναν στη σκηνή. Το να προσθέτεις δραματικό λόγο σε συνηθισμένες στιγμές, ειδικά όταν αυτό παραποιεί την πραγματικότητα, δεν προάγει την καλοσύνη ή τη δικαιοσύνη».

Στο βίντεο, η Μις Σιράζ φαίνεται να γυρίζει για λίγο το κεφάλι της προς την εκπρόσωπο της Παλαιστίνης Ναντίν Αγιούμπ κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού ομορφιάς στην Ταϊλάνδη το βράδυ της Κυριακής.

Η Σιράζ καταδικάστηκε αμέσως από τους χρήστες των κοινωνικών μέσων, οι οποίοι την κατηγόρησαν ότι κοίταξε με εχθρικό βλέμμα τη βασίλισσα ομορφιάς, με πολλούς να κατακλύζουν τις σελίδες της με σκληρή κριτική.

Κάποιοι σχολίασαν ότι «ζήλευε» την Ναντίν, ενώ ξέσπασε και διαμάχη για το ποια ήταν «πιο όμορφη».

«Η Σταχτοπούτα με το μπλε φόρεμα και η κακιά αδελφή της», έγραψε χαρακτηριστικά κάποιος στο TikTok.

Η Σιράζ, η οποία θα συμμετάσχει στον τελικό του διαγωνισμού ομορφιάς Miss Universe στις 21 Νοεμβρίου, έχει δεχτεί σφοδρή κριτική και προσβολές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης λόγω της συμμετοχής του Ισραήλ στον διαγωνισμό ομορφιάς.

Advertisement

Οι αναρτήσεις της στο Instagram συχνά κατακλύζονται από σχόλια που την αποκαλούν «Miss Genocide» (Μις Γενοκτονία) ή φράσεις όπως «Free Palestine» (Ελευθερώστε την Παλαιστίνη).

Είναι επίσης η πρώτη φορά που μια εκπρόσωπος της Παλαιστίνης συμμετέχει στον διαγωνισμό ομορφιάς.

Η βασίλισσα ομορφιάς που ζει μεταξύ του Ντουμπάι και της Ραμάλα στη Δυτική Όχθη δήλωσε στην εφημερίδα The National των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων: «Δεν έχει υπάρξει άλλη Μις Παλαιστίνη από το 2022, λόγω της γενοκτονίας».

Advertisement