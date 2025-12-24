Την έντονη ενόχληση της Άγκυρας προκάλεσε η ξαφνική διακοπή της συνέντευξης Τύπου του Τούρκου ΥΠΕΞ, Χακάν Φιντάν, με τον Σύρο ομόλογό του, στη Δαμασκό.

Ο Τούρκος ΥΠΕΞ μιλούσε για τη συμφωνία κατάπαυσης πυρός στη Γάζα, όταν αξιωματούχος του συριακού υπουργείου Εξωτερικών τον διέκοψε, λέγοντάς του πως η συνέντευξη Τύπου τελείωσε και ευχαριστώντας τους υπουργούς- με τον Φιντάν να φαίνεται απορημένος για λίγες στιγμές.

Σύμφωνα με τον ανταποκριτή του ΣΚΑΪ στην Τουρκία, το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών ζήτησε εξηγήσεις, με το συριακό υπουργείο να απολογείται.

