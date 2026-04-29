Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στο Golders Green, στα βόρεια του Λονδίνου, όπου δύο άτομα τραυματίστηκαν σοβαρά έπειτα από επίθεση με μαχαίρι. Σύμφωνα με πληροφορίες, άνδρας κινήθηκε σε κεντρικό δρόμο της περιοχής και επιχείρησε να επιτεθεί σε περαστικούς.

Η εθελοντική ομάδα ασφάλειας της εβραϊκής κοινότητας Shomrim ανακοίνωσε ότι μέλη της βρέθηκαν άμεσα στο σημείο και κατάφεραν να περιορίσουν τον ύποπτο μέχρι την άφιξη της αστυνομίας. Στη συνέχεια, οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψή του.

Οι δύο τραυματίες υπέστησαν σοβαρά τραύματα και διακομίστηκαν σε νοσοκομείο για νοσηλεία.