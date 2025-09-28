Το πουντού, το μικρότερο ελάφι στον κόσμο, πλησιάζει στο καθεστώς απειλούμενου είδους στο νότιο αρχιπέλαγος Τσιλόε της Χιλής.

Ολοένα και πιο κοντά στο να θεωρηθεί απειλούμενο είδος βρίσκεται το μικρότερο ελάφι στον κόσμο, το πουντού (Pudu). Με ύψος όχι μεγαλύτερο από μια γάτα, το μικρό ζώο συναντάται στο νότιο αρχιπέλαγος Τσιλόε της Χιλής και απειλείται από τον αυξανόμενο αριθμό τροχαίων ατυχημάτων και από επιθέσεις σκύλων.

Η νήσος Τσιλόε βρίσκεται στα ανοιχτά των ακτών της νότιας Χιλής και φιλοξενεί πυκνά δάση, μικρές αγροτικές κοινότητες, αλλά και έναν εύθραυστο πληθυσμό πουντού που, σύμφωνα με τους οικολόγους, συρρικνώνεται ραγδαία.

Αναφορές κάνουν λόγο για δεκάδες πουντού που σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν στο νησί του Τσιλόε φέτος. Το κέντρο άγριας ζωής του Τσιλόε «Σιλβέστρε» έχει φροντίσει 18 ζώα, με τα μισά από αυτά να έχουν τραυματιστεί από σκύλους και το ένα τρίτο να έχει χτυπηθεί από οχήματα, σύμφωνα με την επικεφαλής κτηνίατρο, Χαβιέρα Λόπεζ.

«Περίπου 50 πουντού φτάνουν τραυματισμένα κάθε χρόνο, αριθμός υψηλός για ένα τόσο ευάλωτο είδος», είπε η Λόπεζ. «Είναι μόνο θέμα χρόνου πριν χαρακτηριστούν ως «απειλούμενο είδος» και τελικά ως «κρίσιμα απειλούμενα».

Ο Χαβιέ Καμπέλο, κτηνίατρος και ιδρυτής της ΜΚΟ «Τσιλόε Σιλβέστρε», δήλωσε ότι το μικροσκοπικό μέγεθος του πουντού το καθιστά ιδιαίτερα ευάλωτο.

«Έχουν ύψος μόνο 45 εκατοστά. Μπορείτε να το συγκρίνετε αυτό με ένα ελάφι ή μια άλκη, το ύψος της οποίας μπορεί να φτάσει και τα δύο μέτρα», είπε ο Καμπέλο.

Με τα μεγάλα μάτια, τα ευαίσθητα πόδια και τη δειλία τους, τα πουντού δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν απέναντι στα αυτοκίνητα που τρέχουν με μεγάλη ταχύτητα ή στα επιθετικά σκυλιά. Σύμφωνα με το Reuters, τα έγκυα θηλυκά επίσης διατρέχουν ιδιαίτερα μεγάλο κίνδυνο τον χειμώνα και την άνοιξη.

Σύμφωνα με κυβερνητική έκθεση για τη διατήρηση της φύσης, δεν υπάρχει επίσημη καταμέτρηση του νότιου πουντού, του οποίου η κατάσταση είναι ανησυχητική σε Χιλή και Αργεντινή. Ο συνολικός πληθυσμός εκτιμάται σε περίπου 10.000, με έναν μεγάλο αριθμό να ζει στο νησί Τσιλόε.

Η Ναταλία Ντουράν, από τη μονάδα υγείας των ζώων στον Εθνικό Ζωολογικό Κήπο της Χιλής, δήλωσε ότι ο πληθυσμός των πουντού του νησιού μειώνεται, αν και ο πληθυσμός στην ηπειρωτική χώρα παραμένει σταθερός.

«Γι’ αυτό, ως ζωολογικός κήπος, ο ρόλος μας είναι να εκπαιδεύσουμε τους ανθρώπους, ώστε να μπορούν να συμβάλουν στην προστασία του εναπομείναντος πληθυσμού, αυτού του πολύ χαρισματικού μικρού ελαφιού», εξηγεί.

Οι προτάσεις που έχουν κατατεθεί για να βοηθήσουν τα πουντού περιλαμβάνουν οδικά σήματα, σαμαράκια και έναν νέο «Νόμο Πουντού» για τον περιορισμό του αριθμού των σκύλων που κυκλοφορούν ελεύθερα στις αγροτικές περιοχές.

(με πληροφορίες από Reuters)