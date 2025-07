Νεκρός εντοπίστηκε ο Φλόριαν Βίλετ, συμπρόεδρος της Last Resort, μιας οργάνωσης υπέρ της υποβοηθούμενης ευθανασίας. Ο Βίλετ είχε συλληφθεί από τις αρχές στην Ελβετία το 2024 για την υπόθεση θανάτου μίας 64χρονης γυναίκας, η οποία χρησιμοποίησε την εν λόγω κάψουλα σε δάσος στα βόρεια της χώρας.

Ο Βίλετ που έπεσε από τον τρίτο όροφο κτιρίου, υπέστη σοβαρά τραύματα και υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε σε κέντρο αποκατάστασης για 3 μήνες ώστε να αναρρώσει από τα τραύματά του, αλλά η απόφαση είχε ήδη ληφθεί.

Ο Βίλετ πέθανε στις 5 Μαίου στη Γερμανία, μέσω υποβοηθούμενης ευθανασίας και σύμφωνα με μαρτυρίες, ο Βίλετ έπεσε από το τριώροφο κτίριο λόγω των δυσκολιών που συνάντησε τόσο κατά την περίοδο της σύλληψής του όσο και μετά την αποφυλάκιση.

Euthanasia Activist Arrested by Swiss police After Dead Woman Found Strangled Inside 'Suicide Pod.’ Florian Willet insisted the woman’s death was “peaceful, fast, and dignified.” However, police found evidence to confirm that the woman didn’t die in the way Willet claims.… pic.twitter.com/wno95UtfeF