Η Έμμα Στόουν είναι η πιο όμορφη γυναίκα στον κόσμο, σύμφωνα με μια νέα μελέτη που χρησιμοποιεί τον όρο της «χρυσής τομής» που επινόησαν οι Αρχαίοι Ελληνες Μαθηματικοί.

Η βραβευμένη με 2 Όσκαρ ηθοποιός, για την ταινία του Γιώργου Λάνθιμου “Poor Things” και του Ντάμιεν Σαζέλ “La La Land” βρέθηκε να έχει αντιστοχεία 94,72% στη χρυσή τομή γνωστή επίσης ως χρυσός λόγος ή χρυσός κανόνας, η οποία μετρά τη σωματική τελειότητα.

Advertisement

Advertisement

«Η Έμμα Στόουν ήταν η σαφής νικήτρια όταν μετρήθηκαν όλα τα στοιχεία του προσώπου για φυσική τελειότητα», εξήγησε ο Δρ Τζούλιαν Ντε Σίλβα, ο οποίος διευθύνει το Κέντρο Προηγμένης Κοσμητικής και Πλαστικής Χειρουργικής Προσώπου στο Λονδίνο.

«Πήρε την υψηλότερη βαθμολογία για τα φρύδια της (94,2%) και υψηλές βαθμολογίες σε όλες τις άλλες κατηγορίες.

Emma Stone is the most beautiful woman in the WORLD according to the 'Golden Ratio' – and Zendaya is a close second https://t.co/5PbReYCKzo — Zicutake USA Comment (@Zicutake) November 12, 2025

«Έχει σχεδόν τέλειο σαγόνι με βαθμολογία 97% και όμορφα αναλογικά χείλη με βαθμολογία 95,6%.

Κατέκτησε την πρώτη θέση χάρη στην σταθερή της υπεροχή σε όλα τα στοιχεία του Χρυσού Λόγου».

Σύμφωνα με τη μελέτη, άλλες σταρ με επιστημονικά όμορφα πρόσωπα είναι η Zεντέγια, η Μπιγιονσέ και η Μάργκο Ρόμπι.

Advertisement

Για να προσδιορίσει ποιες γυναίκες θεωρούνται οι πιο όμορφες, ο δρ Τζούλιαν ντε Σίλβα χρησιμοποίησε υπολογιστικές τεχνικές χαρτογράφησης προσώπου βασισμένες στη Χρυσή Τομή.

«Αυτές οι νέες τεχνολογίες χαρτογράφησης μας επιτρέπουν να λύσουμε ορισμένα από τα μυστήρια γύρω από το τι κάνει κάποιον σωματικά όμορφο, και η τεχνολογία είναι πολύ χρήσιμη και στον σχεδιασμό των επεμβάσεων των ασθενών», υποστήριξε.

Η Χρυσή Τομή αποτελεί μια μαθηματική εξίσωση που επινοήθηκε από τους αρχαίους Έλληνες σε μια προσπάθεια να μετρηθεί η ομορφιά.

Advertisement

Μπορεί να εφαρμοστεί σχεδόν σε οτιδήποτε και μάλιστα χρησιμοποιήθηκε από τον Λεονάρντο ντα Βίντσι στο διάσημο έργο του, τον «Άνθρωπο του Βιτρούβιου», για να αποτυπώσει τις τέλειες αναλογίες του ανθρώπινου σώματος.

Η βασική ιδέα πίσω από τη Χρυσή Τομή είναι ότι, όσο πιο κοντά βρίσκονται οι αναλογίες ενός προσώπου ή σώματος στον αριθμό 1,618 (φ), τόσο πιο όμορφο θεωρείται.

Παρόλο που η ανάλυση του δρος Ντε Σίλβα ανέδειξε την Έμμα Στόουν ως την πιο όμορφη γυναίκα, και οι δέκα γυναίκες που εξετάστηκαν πλησίασαν ένα σχεδόν τέλειο σκορ 100%.

Advertisement

Η πρωταγωνίστρια του «Dune», Ζεντέγια, ακολούθησε από κοντά, με ποσοστό 94,37%.

«Η Ζεντέγια είχε πολύ υψηλές επιδόσεις σχεδόν σε όλες τις κατηγορίες… στα χείλη (99,5%), στα μάτια (97,3%) και στο μέτωπο (98%)», εξήγησε ο δρ Ντε Σίλβα.

Οι 10 πιο όμορφες γυναίκες στον κόσμο

Έμμα Στόουν – 94,72%

Ζεντέγια – 94,37%

Φρίντα Πίντο – 94,34%

Βανέσα Κίρμπι – 94,31%

Τζένα Ορτέγκα – 93,91%

Oλίβια Ροντρίγκο – 93,71%

Mάργκο Ρόμπι – 93,43%

Αϊσουάρια Ράι Μπάτσαν– 93,41%

Τανγκ Γουέι – 93,08%

Μπιγιονσέ – 92,4%

Advertisement

Advertisement