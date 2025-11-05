«Δεν έχουμε καμία βλέψη στην κυριαρχία και στα κυριαρχικά δικαιώματα των γειτόνων μας» διαβεβαίωσε την Τετάρτη ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μιλώντας στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του Κόμματος Δημοκρατίας και Ανάπτυξης (AKP).

Ο Ερντογάν υπενθύμισε στους βουλευτές ότι η πρότασή του για το Ιράκ και τη Συρία εγκρίθηκε με μεγάλη ομοφωνία στο Κοινοβούλιο, παρά τις αντιρρήσεις της αντιπολίτευσης. Ο Ερντογάν ευχαρίστησε όλα τα πολιτικά κόμματα και τα μέλη του κοινοβουλίου που ψήφισαν υπέρ της πρότασης, τονίζοντας ότι αυτό το βήμα όχι μόνο εγγυάται την ασφάλεια της Τουρκίας, αλλά συμβάλλει και στην ασφάλεια και την ειρήνη των γειτονικών χωρών.

Advertisement

Advertisement

Στην συνέχεια, αναφερόμενος στις αρχές της εξωτερικής πολιτικής της Τουρκίας στην ομιλία του, ο Ερντογάν σημείωσε τα εξής:

«Θέλω να τονίσω για άλλη μια φορά το εξής: Δεν έχουμε καμία βλέψη για τα εδάφη, την κυριαρχία ή τους υπόγειους ή επιφανειακούς πόρους άλλης χώρας. Σεβόμαστε τα κυριαρχικά δικαιώματα όλων των φιλικών χωρών, ιδίως των γειτόνων μας. Οι στρατιώτες μας έχουν αποτελέσει εγγυητές της ειρήνης, της ηρεμίας, της ασφάλειας και της σταθερότητας σε κάθε περιοχή όπου έχουν δραστηριοποιηθεί, στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου. Θεού θέλοντος, οι Τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις θα συνεχίσουν να υπερασπίζονται την ειρήνη, την αλληλεγγύη και την αδελφοσύνη όπου κι αν βρίσκονται».

Η παραπάνω δήλωσή του Ερντογάν μοιάζιε πως είναι μια γενική διαβεβαίωση προς όλες τις γειτονικές χώρες, μια ημέρα μετά την «έκθεση – καταπέλτη» της Κομισιόν για την Τουρκία.

Τη «σοβαρή» και «ανησυχητική οπισθοδρόμηση» της Τουρκίας στον τομέα του κράτους δικαίου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων, που αποτελούν «αναπόσπαστο κομμάτι για την πρόοδο των ευρωτουρκικών σχέσεων», υπογραμμίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην ετήσια έκθεση της για την ενταξιακή πορεία της χώρας στην ΕΕ, που δόθηκε στη δημοσιότητα. «Αιτία ανησυχίας» αποτελεί και η συμπερίληψη του δόγματος της «Γαλάζιας Πατρίδας» στα τουρκικά σχολικά εγχειρίδια τονίζεται.

Πηγή: Sabah