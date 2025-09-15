Τουλάχιστον 50.000 πολίτες συγκεντρώθηκαν την Κυριακή στην πλατεία Ταντογάν της Άγκυρας, ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP), της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην Τουρκία. Η κινητοποίηση πραγματοποιήθηκε μία μόλις ημέρα πριν από τη δικαστική απόφαση που ενδέχεται να οδηγήσει στην ακύρωση της εκλογής της σημερινής ηγεσίας του κόμματος.

Οι διαδηλωτές κρατούσαν τουρκικές σημαίες και φορούσαν μπλουζάκια με το πορτρέτο του Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ, σε μία εντυπωσιακή επίδειξη ενότητας γύρω από τα κεμαλικά ιδεώδη. Σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο του CHP, Μουράτ Μπακάν, η συγκέντρωση ξεπέρασε τις 50.000 συμμετοχές, αριθμός που επιβεβαιώθηκε και από δημοσιογράφους στο σημείο.

Advertisement

Advertisement

Ο Οζέλ καταγγέλλει «δικαστικό πραξικόπημα»

Μιλώντας στο πλήθος, ο ηγέτης του CHP, Οζγκιούρ Οζέλ, χαρακτήρισε τη δικαστική διαδικασία «πραξικόπημα με νομικά μέσα», με στόχο την απομάκρυνσή του από την ηγεσία του κόμματος. «Αυτή η κυβέρνηση δεν θέλει δημοκρατία. Δεν μπορεί να κερδίσει αν υπάρχει δικαιοσύνη και διαφάνεια», δήλωσε, κατηγορώντας την κυβέρνηση Ερντογάν ότι επιλέγει την καταστολή αντί για την κάλπη.

«Η υπόθεση είναι καθαρά πολιτική και οι κατηγορίες είναι ψευδείς. Δεν θα αφήσουμε το πραξικόπημα να περάσει. Ζούμε τις συνέπειες της απομάκρυνσης από τη δημοκρατία και της στοχοποίησης κάθε φωνής που αντιστέκεται», πρόσθεσε χαρακτηριστικά.

Δικαστική απόφαση με πολιτικές προεκτάσεις

Τη Δευτέρα, το δικαστήριο της Άγκυρας καλείται να αποφανθεί για την εγκυρότητα του συνεδρίου του CHP, το οποίο διεξήχθη τον Νοέμβριο του 2023 και ανέδειξε τον Οζέλ στην ηγεσία του κόμματος. Η υπόθεση βασίζεται σε ισχυρισμούς περί νοθείας στην ψηφοφορία – κατηγορίες που το CHP απορρίπτει ως αβάσιμες και πολιτικά υποκινούμενες.

Πολλοί παρατηρητές εκτιμούν πως πρόκειται για προσπάθεια αποδυνάμωσης του ιστορικού κόμματος, το οποίο στις δημοτικές εκλογές του 2024 κατέγραψε σημαντικές επιτυχίες εις βάρος του κυβερνώντος AKP και φαίνεται να ενισχύει τη θέση του στις τελευταίες δημοσκοπήσεις.

Κλείνοντας την ομιλία του, ο Οζέλ απευθύνθηκε προσωπικά στον Τούρκο πρόεδρο:

«Ερντογάν, έχεις ξαναδεί ποτέ την πλατεία Ταντογάν έτσι;»

Το πλήθος απάντησε με συνθήματα: «Ερντογάν παραιτήσου!», στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα πολιτικής ανυπακοής και στήριξης προς την ηγεσία του CHP.