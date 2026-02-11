Πλούσιο είναι το μενού του δείπνου που παραθέτει ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στον Κυριάκο Μητσοτάκη και την ελληνική αντιπροσωπεία παρουσία του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου.

Το μενού του δείπνου στο Προεδρικό Μέγαρο είναι κυριολεκτικά αυτοκρατορικό με εδέσματα της πολίτικης κουζίνας δείγμα της καλής φιλοξενίας στην οποία αναφέρθηκε στις κοινές δηλώσεις που έκανε με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ορεκτικά

Αγκινάρες με σάλτσα κάρυ, Τσι Κιοφτέ, τουλουμίσιο τυρί, βούτυρο

Μελιτζάνες μπαϊλντί, λαχανοντολμάδες με κάστανα

Πιρουχί με βούτυρο, τυρί Kes, καρύδια και χόρτα του Αιγαίου

Σαλάτα του Κήπου με γλιστρίδα με ντρέσινγκ σορμπέ λεμόνι

Κυρίως

Μοσχαρίσια στηθοπλευρά συνοδευόμενη από πιλάφι με σαφράν και αμύγδαλα και σπαράγγια στη σχάρα

Ούρφα κεμπάπ και αρνίσια παϊδάκια

Παρφέ με πικραμύγδαλα και ανανά συνοδευόμενο από φρούτα εποχής

Ποικιλία τουρκικών γλυκών

Μπακλαβάς με καρύδια, φυστικοσαρμάδες, μουχαλεμπί Τσεσμέ με μαστίχα

Τσάι και καφές

