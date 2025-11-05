Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν έδωσε την Τετάρτη εντολή προετοιμασίας για την επανέναρξη πυρηνικών δοκιμών, κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσικής Ομοσπονδίας — μια κίνηση που θεωρείται απάντηση στις αντίστοιχες ενέργειες των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ο Πούτιν ανέθεσε στο ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών, το Υπουργείο Άμυνας και τις υπηρεσίες πληροφοριών να καταρτίσουν συντονισμένες προτάσεις για την προετοιμασία δοκιμών πυρηνικών όπλων.

«Δίνω εντολή στο Υπουργείο Εξωτερικών, το Υπουργείο Άμυνας, στις υπηρεσίες πληροφοριών και στις αρμόδιες πολιτικές αρχές να συγκεντρώσουν πρόσθετες πληροφορίες για το ζήτημα, να τις αναλύσουν στο πλαίσιο του Συμβουλίου Ασφαλείας και να υποβάλουν συντονισμένες προτάσεις για την πιθανή έναρξη εργασιών προετοιμασίας δοκιμών πυρηνικών όπλων», δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος.

Παράλληλα, προειδοποίησε ότι η Ρωσία θα αναγκαστεί να προβεί σε αντίποινα, εάν άλλες χώρες προχωρήσουν στη διεξαγωγή πυρηνικών δοκιμών.

Πηγή Φωτογραφιών: Reuters



Οι ΗΠΑ «ανανεώνουν» το πυρηνικό τους οπλοστάσιο

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, ο υπουργός Άμυνας Αντρέι Μπελοούσοφ παρουσίασε λεπτομερή αναφορά για την κατάσταση και τον εκσυγχρονισμό του πυρηνικού οπλοστασίου των Ηνωμένων Πολιτειών.

Σύμφωνα με τον Μπελοούσοφ, οι ΗΠΑ ενισχύουν ενεργά τα στρατηγικά τους επιθετικά όπλα και αποσύρονται σταδιακά από τις διεθνείς συνθήκες στρατηγικής σταθερότητας.

Ανέφερε ότι η Ουάσιγκτον προχωρά στην ανάπτυξη του στρατηγικού υποβρυχίου «Columbia», ενώ πραγματοποιεί εργασίες «αναζωογόνησης» 56 εκτοξευτών σε 14 υποβρύχια. Παράλληλα, εργάζεται για την ανάπτυξη ενός νέου διηπειρωτικού βαλλιστικού πυραύλου με πυρηνική κεφαλή και εμβέλεια 13.000 χιλιομέτρων.

Ο Μπελοούσοφ πρόσθεσε ότι το αμερικανικό πρόγραμμα «Χρυσός Θόλος» στοχεύει τόσο στην αναχαίτιση όσο και στην καταστροφή ρωσικών και κινεζικών πυραύλων πριν από την εκτόξευσή τους, ενώ η Ουάσιγκτον διεξάγει τακτικά στρατηγικές πυρηνικές ασκήσεις.

Διχογνωμίες στο ρωσικό Συμβούλιο Ασφαλείας

Ο Γραμματέας του Συμβουλίου Ασφαλείας, Σεργκέι Σόιγκου, σημείωσε ότι οι αντικρουόμενες δηλώσεις Αμερικανών αξιωματούχων δεν καθιστούν σαφή τα σχέδια των ΗΠΑ για ενδεχόμενη επανέναρξη πυρηνικών δοκιμών.

Ο επικεφαλής της Υπηρεσίας Εξωτερικών Πληροφοριών, Σεργκέι Ναρίσκιν, ανέφερε ότι Ρώσοι διπλωμάτες επικοινώνησαν με την αμερικανική πλευρά ζητώντας διευκρινίσεις σχετικά με τις οδηγίες του πρώην προέδρου Ντόναλντ Τραμπ προς το Πεντάγωνο για πιθανές δοκιμές πυρηνικών όπλων.

Ο διευθυντής της FSB, Αλεξάντερ Μπόρτνικοφ, ζήτησε από τον Πούτιν επιπλέον χρόνο για την προετοιμασία προτάσεων σχετικά με τις ανακοινωθείσες πρωτοβουλίες των ΗΠΑ.

Από την πλευρά του, ο Μπελοούσοφ υποστήριξε ότι η Ρωσία θα πρέπει να ξεκινήσει άμεσα προετοιμασίες για πλήρους κλίμακας πυρηνικές δοκιμές, ώστε να διατηρήσει το πυρηνικό της δυναμικό και να απαντήσει καταλλήλως στις κινήσεις της Ουάσιγκτον.

Ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου, Βαλέρι Γκερασίμοφ, επεσήμανε ότι η προετοιμασία τέτοιων δοκιμών απαιτεί από μερικούς μήνες έως και αρκετά χρόνια. Σύμφωνα με την ανάλυσή του, οι δηλώσεις Αμερικανών αξιωματούχων δείχνουν σαφή δέσμευση των ΗΠΑ να προχωρήσουν σε πυρηνικές δοκιμές.



Ο Πούτιν υπογράμμισε ότι η Ρωσία έχει τηρήσει με συνέπεια τις υποχρεώσεις της στο πλαίσιο της Συνθήκης για την Πλήρη Απαγόρευση των Πυρηνικών Δοκιμών και θα συνεχίσει να το πράττει — εκτός εάν κάποια άλλη χώρα πραγματοποιήσει πρώτη πυρηνική δοκιμή.

